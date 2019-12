Marine Boudou, enceinte : elle dévoile le nombre de kilos qu'elle a pris

C'est une belle aventure qui se profile à l'horizon pour Marine Boudou, devenue célèbre grâce à sa participation à la première saison de l'émission La belle et ses princes (W9), en 2012. Aujourd'hui, la belle a fini par trouver son prince charmant en la personne d'un beau brun dont on ne connaît pas l'identité. Et c'est avec l'homme de sa vie que la jeune femme s'apprête à accueillir son tout premier enfant. Sur Instagram, Marine Boudou a d'ailleurs révélé le nombre de kilos qu'elle a pris en sept mois de grossesse.

"Y en a beaucoup qui me demandent combien de kilos j'ai pris. Je suis déjà à huit kilos et demi", commence la belle, radieuse face caméra. "Je suis au début de mon septième mois... donc voilà, c'est pas non plus catastrophique mais bon, mon gynéco m'avait dit entre huit et dix mais pas plus dans toute la grossesse. J'y suis déjà en fait, il me reste un trimestre !", déclare Marine Boudou en rigolant.

La jeune femme tente néanmoins de se rassurer : "Apparemment je suis dans les normes selon les statistiques, mais bon, je crois que mon gynécologue il est un petit peu sévère", affirme malicieusement l'ancienne candidate de télé-réalité, avant d'affirmer qu'elle prendra sûrement dans les "douze ou treize kilos à terme".

C'est le 12 septembre dernier que Marine Boudou annonçait sa grossesse via un post Instagram. "Hey ! Petit être en préparation pour mars 2020...", avait-elle simplement légendé sa publication. Le 1er octobre, elle révélait ensuite attendre une petite fille, licorne rose en main.

En 2012, dans La belle et ses princes, elle était repartie au bras de Benjamin Machet mais leur idylle n'avait finalement pas duré. Par la suite, elle s'était mise en couple avec Anthony Matéo (Les Marseillais VS Le reste du monde, La Villa), mais avait essuyé un nouvel échec...

Aujourd'hui, la jeune femme semble avoir bel et bien trouvé sa moitié et on lui souhaite tout le bonheur du monde.