Marine Lorphelin cible d'un commentaire inapproprié : furieuse, elle remballe sèchement un internaute

Marine Lorphelin partage régulièrement sa vie professionnelle et privée sur Instagram. Des stories auxquelles ses abonné(e)s réagissent souvent. Mais Miss France 2013 doit parfois faire face à des messages dont elle se passerait bien. Comme celui qu'elle a reçu ce lundi 23 janvier 2023, et elle n'a pas tardé à répondre.

En ce début de semaine, Marine Lorphelin avait semble-t-il plusieurs projets. Mais ils ont été bouleversés par un petit souci de santé comme elle l'a dévoilé dans une publication éphémère. "Vive le canapé ! Quand la journée devait être productive, mais que tu es malade. Bah il faut prendre son mal en patience. Mon conseil pour limiter les nausées : boire ou manger de manière très fractionnée, des boissons ou aliments froids", peut-on lire en légende d'un selfie sur lequel elle apparaît avec une petite mine.

Très vite, des internautes ont supposé que Marine Lorphelin attendait son premier enfant avec son futur mari Christophe. "Vive les joies de la grossesse", a-t-elle notamment reçu. Un commentaire accompagné d'un émoji qui fait un clin d'oeil. Et il a eu le don d'agacer l'ancienne reine de beauté (qui a fait sensation lors de la dernière cérémonie Miss France). Elle a donc répondu : "Alors je sais que ce n'est pas malveillant de votre part... Mais comment pouvez-vous toujours poser cette question à une femme en 2022 ? J'ai reçu des dizaines de messages dans ce sens. Doit-on encore et toujours répéter que cette question est inappropriée ? Pourtant, j'en ai vu des témoignages, des coups de gueule pour dire stop ! Et oui, il vaut mieux s'abstenir de faire des suppositions, car on ne sait pas ce que vit la personne réellement dans sa vie perso et sa vie de couple... Bref".

Nombreuses sont en effet les personnalités à avoir subi la pression du public sur le sujet d'un éventuel bébé. Laury Thilleman par exemple en a déjà parlé à l'époque où elle était encore en couple avec Juan Arbelaez. "Si je n'ai pas encore d'enfant, c'est pour une raison qui m'appartient et je ne vous la dirai pas", avait-elle lancé à une journaliste de Télé Star. Elle en avait également parlé en novembre 2021 dans son podcast Comment tu fais ?. "On est le 2 juillet. Je poste une photo banale d'une copine et moi, sorties de plage, pour célébrer le début des vacances. Et là, c'est le drame : une déferlante de commentaires, de félicitations et d'articles annonçant ma grossesse s'abattent sur la toile. Pour la première fois de ma vie, je me sens dépossédée de mon corps, de mes ovaires, de mes règles, de mon propre cycle. De ma vie en fait !", disait-elle notamment.