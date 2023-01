Juan Arbelaez et Laury Thilleman divorcés et sans enfant : pourquoi le sujet était sensible

Coup de tonnerre le 17 mai 2022. Ce jour-là, Juan Arbelaez et Laury Thilleman ont annoncé leur rupture après sept ans d'amour. Le couple n'a pas eu d'enfant et, pour Miss France 2011, ce sujet était sensible.

"Avant que la presse ne s'empare d'une histoire de sept ans absolument magique, remplie de bonheur et de bienveillance, je voulais vous partager qu'avec Laury, on a décidé de prendre des chemins différents. La tendresse, la bienveillance, la gratitude et le respect mutuel que nous partageons reste et restera intact, c'est la raison pour laquelle nous vous prions de bien vouloir respecter notre silence après cette annonce. Laury sera pour moi un exemple de joie, force et détermination et je ne garderai en tête que des souvenirs lumineux. Merci pour ce chemin parcouru. Merci pour tout l'amour, tous les rires et chaque apprentissage", avait écrit le candidat de Top Chef 2012 (saison 3) pour annoncer la triste nouvelle. Une révélation qui avait choqué et peiné leur communauté.

Si je n'ai pas encore d'enfant...

Il faut dire que les anciens tourtereaux n'avaient rien laissé transparaître sur les réseaux sociaux. En 2018, Laury Thilleman évoquait en outre son envie de fonder une famille avec Juan Arbelaez. "Juan sera le père de mes enfants. J'en suis intimement convaincue et c'est la raison pour laquelle je ne veux pas me presser", confiait l'ancienne reine de beauté de 31 ans à Paris Match. Elle a beau avoir fait savoir qu'elle souhaitait prendre son temps, nombreuses sont les fois où elle a dû faire face à des rumeurs de grossesse. Ce qui a fini par l'agacer fortement. "Si je n'ai pas encore d'enfant, c'est pour une raison qui m'appartient et je ne vous la dirai pas", avait-elle ainsi lancé à une journaliste de Télé Star.

Laury Thilleman avait également évoqué le sujet en novembre 2021 dans son podcast Comment tu fais ?. "On est le 2 juillet. Je poste une photo banale d'une copine et moi, sorties de plage, pour célébrer le début des vacances. Et là, c'est le drame : une déferlante de commentaires, de félicitations et d'articles annonçant ma grossesse s'abattent sur la toile. Pour la première fois de ma vie, je me sens dépossédée de mon corps, de mes ovaires, de mes règles, de mon propre cycle. De ma vie en fait ! (...) Comme si je ne pouvais pas prendre 2 kilos, tranquille, pendant mes vacances. Sérieux, quand est-ce qu'on va nous lâcher la grappe avec ça ? On nous félicite quand on perd du poids et on nous annonce notre propre grossesse quand on prend du gras", s'indignait-elle. Une pression dont elle se serait bien passée donc, comme de nombreuses femmes.