Marine Lorphelin "un missile" : sa robe ultra-décolletée lors de Miss France fait sensation

Le grand jour est enfin arrivé. C'est ce samedi 17 décembre 2022 qu'est diffusée la cérémonie Miss France 2023. Les 30 prétendantes au titre feront tout pour succéder à Diane Leyre (Miss France 2022) au terme de la soirée. Mais elles ne sont pas les seules à avoir attiré l'oeil des téléspectateurs de TF1 ce soir.

Le coup d'envoi de la nouvelle cérémonie a été donné par l'emblématique présentateur Jean-Pierre Foucault, ainsi que Sylvie Tellier qui vivait sa dernière cérémonie à ses côtés. C'est en effet Cindy Fabre qui reprendra officiellement le flambeau après cette belle soirée placée sous le signe du cinéma et organisée dans la salle de spectacle M.A.CH 36 située dans la ville de Déols, au nord de Châteauroux, en région Centre-Val de Loire. Miss Normandie (Perrine Prunier), Miss Champagne-Ardenne (Solène Scholer), Miss Corse (Orianne Meloni), ou encore Miss Nord-Pas-de-Calais ont défilé sur scène afin de faire forte impression au public, mais également au jury.

Cette année, il est composé de trois hommes et de trois femmes. Les téléspectateurs pourront ainsi compter sur la présence de la judokate française médaillée d'or aux Jeux Olympiques de Clarisse Agbegnenou, du producteur et acteur Dominique Besnehard, du comédien Arnaud Ducret, du chanteur Kendji Girac, de l'humoriste et chanteuse Bérengère Krief ainsi que de Marine Lorphelin (Miss France 2013). Enfin, la présidence de ce jury a été confiée à Francis Huster. Et l'un d'eux s'est fait fortement remarquer lors de la cérémonie.

Marine Lorphelin fait sensation

Il s'agit de Marine Lorphelin. Dès le début de la cérémonie, Miss France 2013 s'est fait remarquer pour sa tenue. La jeune femme a misé sur une robe à paillettes colorée et très décolletée. Cela lui a d'ailleurs valu une petite remarque de Jean-Pierre Foucault. Le présentateur a en effet demandé si d'ordinaire, l'ancienne reine de beauté qui est médecin consultait dans cette tenue.

Sur Twitter, les internautes n'ont pas tardé à réagir à sa sublime tenue. "Marine Lorphelin est vraiment SU-BLIME", "Marine Lorphelin l'une des plus belles #MissFrance de ces dernières années !", "Marine Lorphelin est toujours aussi fraîche qu'au soir de son élection #MissFrance2023", "Marine Lorphelin c'est vraiment un missile", "Par contre Marine Lorphelin .. rien à dire !", "La robe de Marine Lorphelin est incroyable purée", a-t-on notamment pu lire.