Sylvie Tellier et Cindy Fabre brouillées ? Révélations troublantes suite au voyage des Miss

Avant chaque nouvelle élection de Miss France, les candidates en lice ont l'occasion d'apprendre à se connaître et à se former lors d'un voyage dit préparatoire. C'est à cette occasion qu'elles prennent les photos officielles du concours, dont celles en maillot de bain, mais aussi qu'elles passent le fameux test de culture général. Cette année, c'est en Guadeloupe que tout a organisé, en la présence de Sylvie Tellier comme d'habitude.

En tant que directrice générale du comité Miss France, c'est tout naturellement qu'elle a toujours accompagné les prétendantes au titre tout au long de leur aventure. Mais ce voyage a été le dernier pour la jolie blonde de 44 ans. En effet, il y a quelques mois, elle a confirmé ce que tout le monde pressentait, à savoir qu'elle quittait son poste après dix-sept ans de services. Pour la remplacer, la présidente Alexia Laroche-Joubert a désigné Cindy Fabre (Miss France 2005). Et afin de prendre ses marques, cette dernière a également participé au voyage en Guadeloupe.

Sylvie Tellier et Cindy Fabre s'évitent tout le voyage

Malheureusement pour elle, tout ne se serait pas bien passé avec Sylvie Tellier. Nos confrères de Gala ont en effet rapporté que l'ambiance était des plus désagréables sur place. Les deux femmes "n'ont fait que se croiser et ont fait table à part", lit-on dans le nouveau numéro paru ce 1er décembre. Sylvie Tellier aurait par ailleurs soigneusement évité de prendre la pose avec sa remplaçante devant les photographes. Autre information troublante : Cindy Fabre a dû repartir plus tôt en métropole pour "d'autres obligations professionnelles" et aurait dû partager un vol avec Sylvie Tellier. Mais cette dernière "a préféré retarder son départ d'une journée".

Malgré ce bilan négatif, Sylvie Tellier l'a joué fair-play et fait bonne figure. "Cindy est parfaitement légitime dans le rôle de représentante de Miss France qu'Alexia Laroche-Joubert lui confie. Je lui souhaite plein de bonnes choses. Surtout, elle est encadrée par une femme de programme, Alexia, qui va la guider", a-t-elle déclaré "avec le sourire" au magazine. Les trois femmes se retrouveront quoi qu'il en soit le 17 décembre prochain à Châteauroux pour la cérémonie Miss France 2023, au jury très éclectique. Une cérémonie qui promet beaucoup d'émotions.