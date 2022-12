Miss France 2023 : Une ex-Miss, un chanteur à succès, une sportive médaillée... les membres du jury dévoilés !

Le compte à rebours a commencé ! Le 17 décembre prochain se déroulera la cérémonie de Miss France 2023. Une soirée qui sera placée sous le thème du cinéma et qui sera organisée dans la salle de spectacle M.A.CH 36 située dans la ville de Déols, au nord de Châteauroux, en région Centre-Val de Loire où a déjà été élue Maëva Coucke en 2018.

Avant le grand jour, les Français ont eu l'occasion de découvrir les 30 Miss régionales en lice désireuses de succéder à Diane Leyre (Miss France 2022). Pour cela, leurs photos officielles, dont les traditionnelles en maillot de bain, ont notamment été partagées avec le grand public. Des photos qui ont été prises lors du voyage préparatoire qui a eu lieu en Guadeloupe cette année. C'est sur place que les candidates ont par ailleurs été confrontées au fameux et redouté test de culture général à l'issue duquel Miss Normandie (Perrine Prunier), Miss Champagne-Ardenne (Solène Scholer) et Miss Rhône-Alpes (Esther Coutin) peuvent être fières d'avoir obtenu les meilleures moyennes du groupe.

Des acteurs, une reine de beauté, une athlète...

Alors qu'elles sont désormais toutes de retour en métropole pour entamer les répétitions de l'élection à Châteauroux, les organisateurs ont révélé ce jeudi 1er décembre les noms des membres du jury. Il sera composé de trois hommes et de trois femmes, tous bénéficiant d'une grande renommée et issus de milieux variés. En effet, on comptera sur la présence de Clarisse Agbegnenou, la judokate française médaillée d'or aux Jeux Olympiques, du producteur et acteur Dominique Besnehard, du comédien Arnaud Ducret, du chanteur Kendji Girac, de l'humoriste et chanteuse Camille Lellouche ainsi que de Marine Lorphelin, notre inoubliable Miss France 2013. Enfin, la présidence de ce jury a été confiée à Francis Huster.

Ces derniers auront autant de pouvoirs que les votes du public puisqu'il est rappelé que la future gagnante aura été "soumise aux votes à 50/50 du jury et des téléspectateurs". Cette nouvelle cérémonie sera en outre la dernière pour Sylvie Tellier qui a cédé ses fonctions de directrice générale du concours à Cindy Fabre.