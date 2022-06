Clarisse Agbegnenou maman : premières photos de son adorable petite Athéna

La bonne nouvelle est enfin arrivée la semaine dernière : Clarisse Agbegnenou est devenue maman pour la première fois ! La judokate est l'heureuse maman d'une petite Athéna, née le 17 juin dernier. "Mon compagnon et moi même sommes heureux d'accueillir notre petite fille Athéna. Tout s'est très bien passé et tout le monde va bien", avait-elle indiqué pour annoncer la naissance de sa fille. Un magnifique évènement pour la sportive de 29 ans quelques mois seulement après des Jeux olympiques de rêve à Tokyo. Double médaillée d'or, la native de Rennes a excellé au côté de Teddy Riner pour faire briller la France au plus haut niveau.

Je t'aime tellement déjà

Après ces JO de folie, Clarisse Agbegnenou avait donc décidé de faire un break pour devenir maman et le 8 février dernier, elle faisait part de sa grossesse sur son compte Instagram. La semaine dernière, elle a donc annoncé que sa fille Athéna venait de voir le jour et elle n'a attendu que quelques jours pour présenter sa fille. Elle avait choisi un jour un peu spécial puisqu'il s'agit de la fête des pères et elle en a profité pour faire coup double ! "Nouvelle vie pour nous !! Merci Athéna d'être rentrée dans nos vies. Je t'aime tellement déjà. Bonne fête des papas à tous. Mon coeur est rempli de joie et d'amour en ce moment. Trop fière d'avoir des hommes comme ça autour de moi", se réjouit la judokate, au côté de son père sur la première photo, tandis que sur la seconde on peut voir son compagnon Thomas Grava avec sa fille dans les bras.