Clarisse Agbégnénou a accouché ! La championne olympique dévoile le beau prénom

C'est une nouvelle que l'on attendait depuis un petit moment déjà et c'est désormais officiel, Clarisse Agbégnénou est maman pour la première fois ! Une superbe nouvelle pour la judokate, qui réussit à conjuguer parfaitement sa vie professionnelle et sa vie de famille. En couple depuis plusieurs années avec un bel ostéopathe prénommé Thomas, la jeune femme de 29 ans est une véritable star de sa discipline. À Tokyo l'an dernier, elle a littéralement crevé l'écran, empochant deux médailles d'or dont une par équipe avec son grand copain Teddy Riner.

En attendant de la retrouver sur les tatamis lors des Jeux olympiques de Paris qui auront lieu en 2024, Clarisse Agbégnénou a donc pris le temps d'avoir un enfant avec son compagnon. Début février elle a fait part de sa grossesse sur Instagram pour le plus grand bonheur de ses abonnés et il y a quelques heures, elle vient tout juste d'annoncer la naissance de sa fille ! Sur la photo, on peut voir le nouveau-né dans son petit lit, en train de dormir avec deux petits chaussons qui l'attendent et son bracelet de maternité.

Tout s'est très bien passé et tout le monde va bien

Une magnifique nouvelle pour la jeune femme qui s'est récemment confié sur l'expérience de la grossesse, mais elle ne s'est pas arrêtée là puisqu'elle a également dévoilé le prénom de sa fille. "Mon compagnon et moi même sommes heureux d'accueillir notre petite fille Athéna", écrit-elle sur sa publication Twitter. Un très joli prénom pour la fille de Clarisse Agbégnénou qui est visiblement arrivée sans aucun problème. "Tout s'est très bien passé et tout le monde va bien", assure la judokate.

Désormais maman, Clarisse Agbégnénou va pouvoir consacrer ses prochains mois à sa petite Athéna, mais la championne a déjà une idée en tête, voir sa fille assister à ses combats lors des JO de Paris ! "Je vais commencer à faire du lobbying auprès du comité d'organisation pour avoir une place en tribune pour bébé et pour tout le staff qui s'occupera de lui !", racontait-elle au Parisien en février dernier.