Marion Bartoli en deuil : le frère de son mari est mort dans un accident

En plein coeur de la saison estivale, c'est une nouvelle qui est venue bouleverser Marion Bartoli : son beau-frère est mort, tué lors d'un accident de la route en Belgique. Âgé de seulement 28 ans, il a percuté une voiture alors qu'il roulait à moto. Dans cette épreuve, l'ancienne sportive apporte tout son soutien et son amour à son mari le footballeur Yahya Boumediene.

Sur Instagram, Marion Bartoli a écrit : "Je n'ai pas les mots pour exprimer la tristesse que je ressens... Je te soutiens dans cette nouvelle épreuve de la vie mon mari. Rip Khalid." Selon les informations du site SudInfo, "l'accident qui a coûté la vie à Khalid Boumediene s'est produit dans les environs de 20h20 à Sclessin (Liège), à quelques dizaines de mètres du stade du Standard", le mardi 18 août 2020. Nos confrères ajoutent que "Khalid, qui circulait à moto, a percuté une voiture qui effectuait une manoeuvre. Le choc n'a laissé aucune chance au jeune homme."

Toujours sur Instagram, Marion Bartoli - actuellement enceinte de son premier enfant - a donné des détails autour des obsèques de son regretté beau-frère. Une prière mortuaire, selon le rite musulman, est ainsi organisée le vendredi 21 août, à Liège, dès 12h, à l'Asc. Marocaine. "Mes pensées et mes prières sont avec toi Khalid, on ne t'oubliera jamais !! Puisse ton âme reposer en paix et Dieu ouvre les portes du paradis pour toi", a ajouté l'ex-championne de Wimbledon. A l'inverse, son mari a gardé le silence sur Instagram, sans doute trop bouleversé par la terrible nouvelle. Le couple, qui réside une partie de l'année à Dubaï, fera, on l'imagine, le déplacement en Belgique.