Marisol Nichols (Riverdale) a traqué des prédateurs pédophiles pour aider le FBI

Vous êtes fatigués, le soir, en rentrant du travail ? Sachez qu'il y aura toujours pire que vous. Marisol Nichols, qui interprétait Hermione Lodge dans la série Riverdale jusqu'à très récemment, a par exemple cumulé les responsabilités pendant des années. Comme elle l'a expliqué dans un long entretien accordé au magazine Marie Claire, la comédienne a mené une double vie et traquait de sordides trafics sexuels quand elle quittait les plateaux de tournage.

Pendant six ans, Marisol Nichols a chassé sans relâche des prédateurs sexuels qui ciblaient des enfants. Pour ce faire, elle a travaillé sous couverture avec des agents du FBI, servant d'appât dans des opérations domestiques et internationales. Elle s'est, entre autres, fait passer pour une mère qui prostituait sa fille ou, si la situation le nécessitait, pour une enfant prostituée de 12 ans. Durant des mois, elle a participé à piéger de nombreux malfrats à travers le monde. Une tâche qu'elle a commencé à remplir en 2012, quand sa carrière d'actrice battait un peu de l'aile.

Marisol Nichols est une habituée des séries policières. On a aperçu la comédienne de 46 ans dans certains épisodes des Experts, de New York, unité spéciale, de Cold Case ou encore d'Esprits criminels. Et cette cause lui tenait à coeur, elle qui est maman d'une petite Rain India, âgée de 11 ans. Si vous avez l'impression que ses aventures réelles sont dignes d'un film d'action, vous n'allez pas être déçus. Maintenant que les aventures de Marisol Nichols sont connues de tous, elles vont être adaptées en série. Sony Pictures Television vient d'acquérir les droits de son histoire.