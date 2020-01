Martin Fourcade imite Edouard Baer : Otis le Scribe version biathlon !

A quelques infimes approximations près ("le miroir qui vous aide à avancer" est devenu "la personne"), Martin Fourcade se lance alors sans interruption pendant une pleine minute, reproduisant à la quasi perfection le monologue d'Otis, sous le regard de ses copains morts de rire. Malin, il prend même soin d'en modifier la chute pour la faire coller à leur actualité sportive et à la question posée par Simon à propos des Mondiaux qui se profilent à l'horizon : "C'est ce goût de l'amour qui m'a poussé aujourd'hui à gagner un relais avec les copains et demain qui sait peut-être à le faire aux championnats du monde" (dans la version d'origine : "C'est ce goût de l´amour, ce goût donc, qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait ? Peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don, le don de soi."), conclut-il en savourant clairement son effet.

La séquence, qui a tourné en boucle sur la chaîne L'Equipe tout au long du week-end, a été très abondamment commentée et appréciée sur les réseaux sociaux. Dévoilant une facette insolite de Martin Fourcade, qu'on connaît plutôt comme un athlète carré et très focalisé sur ses enjeux lors de ces moments d'interview à chaud, elle révèle aussi le formidable état d'esprit qui règne au sein des Bleus, auteurs d'une semaine exceptionnelle dans "La Mecque du biathlon" : avec leurs places d'honneur en individuel, Quentin Fillon Maillet et Simon Desthieux occupent désormais la deuxième et la troisième place du classement général de la Coupe du monde, tandis qu'Emilien Jacquelin, Antonin Guigonnat et Fabien Claude, qui a vécu sa première cérémonie des fleurs (réservée aux six premiers d'une épreuve), ont engrangé des points et de la confiance.

Quant à Martin Fourcade, à la faveur de ses trois victoires fabuleuses (60/60 au tir) en sprint (mercredi), relais (samedi) et poursuite (dimanche), il a profité de l'absence de son grand rival Johannes Bo, volontairement forfait pour cause de paternité, pour rafler la mise et consolider son dossard jaune de leader récupéré lors de la manche précédente à Oberhof une semaine plus tôt. Le Norvégien sera de retour lors de la prochaine étape : le Français aura-t-il quelques nouvelles répliques en stock dans sa carabine ?