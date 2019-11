Martin Lamotte : Divorcé de Karine, il a retrouvé l'amour auprès de Sophie

Martin Lamotte est très discret lorsqu'il s'agit de sa vie privée, à tel point que l'on ne savait pas que l'acteur de 72 ans n'était plus marié à Karine Belly.

Dans son numéro du 20 novembre 2019, Ici Paris révèle que Martin Lamotte a divorcé "il y a quelque temps" de celle qui a partagé sa vie durant près de dix ans. Mais le célibat de la star du Père Noël est une ordure et Papy fait de la résistance ainsi que des séries Nos chers voisins (TF1) et Soeur Thérèse.com n'a pas duré bien longtemps.

En effet, Martin Lamotte a retrouvé l'amour auprès d'une nouvelle femme, celle avec qui il s'était rendu le 8 novembre dernier à la générale de la pièce Groenland avec Géraldine Danon au théâtre La Scala, à Paris. L'événement avait attiré de nombreuses personnalités, dont Marc-Olivier Fogiel et son mari François Roelants, Tristane Banon et son mari Pierre Lefèvre ou encore Vincent Moscato et sa femme Krystel.

Ici Paris dévoile quelques informations sur la nouvelle compagne de Martin Lamotte. Celle-ci se prénomme Sophie et elle "travaille dans l'événementiel et la communication". Leur sortie du 8 novembre dernier a signé leur première apparition officielle en tant que couple.

Côté professionnel, Martin Lamotte a été remarqué en 2016-2017 au théâtre dans une adaptation des enquêtes du célèbre commissaire Columbo. Parce que peu de gens le savent, mais Columbo est d'abord une pièce de théâtre qui fut un triomphe à Broadway dans les années 1970 avant d'être ce feuilleton éponyme, incarné avec brio par le regretté Peter Falk, mort en juin 2011 à l'âge de 83 ans. Pour cette adaptation, Martin Lamotte n'avait pas manqué d'enfiler l'incontournable imper beige du lieutenant.