Martin Lamotte divorcé de Karine et remarié à Sophie : détails de leur histoire d'amour, née dans un contexte particulier

Très rapidement démasqué dans l'émission Mask Singer le 14 avril 2023 (il était le Vautour), Martin Lamotte partage la vie de Sophie depuis plusieurs années. Très pudique sur ses amours, l'acteur avait néanmoins révélé au cours d'une interview avec Ici Paris que son union avec Karine Belly (avec laquelle il a été marié de 2002 à 2019) était bel et bien terminée. Le magazine révélait également que sa nouvelle compagne Sophie travaillait "dans l'événementiel et la communication". Amoureux, il avait officialisé cette nouvelle idylle sur le tapis rouge à la générale de la pièce Groenland avec Géraldine Danon au théâtre La Scala, à Paris, le 8 novembre 2019.

L'acteur de la série Nos Chers Voisins avait aussi évoqué cette nouvelle idylle en 2017 lors d'une entrevue avec Non Stop People. L'occasion pour le comédien de raconter leur rencontre très particulière et très romantique. "Elle s'appelle Sophie (...) On s'est rencontré dans le Sud de la France, lors d'un mariage auquel je n'assistais pas ! C'était dans un très bel endroit où il y a des mariages, ça s'appelle La Madone entre Arles et Nîmes. Ce jour-là il y avait un mariage et des activités, dont un lâcher de poules et une partie de pétanque. J'ai gagné la partie, et je l'ai rencontrée !", disait-il. Persuadé d'avoir trouvé la femme de sa vie dès le premier regard, il révélait avec beaucoup d'amour : "J'ai su instantanément."

Je viens de me remarier

Sur RTL, Martin Lamotte avait ensuite révélé son second mariage dans l'émission On ne répond plus de rien animée par Karine Le Marchand et Jeanfi Janssens le 9 octobre 2021. Rappelant toutefois qu'il n'était pas du genre à "s'exprimer beaucoup" concernant ses sentiments, il annonçait pour la première fois le fait qu'il avait passé la bague au doit à l'heureuse élue, Sophie. "Je viens de me remarier, rassurez-vous", avait confié l'acteur de Papy fait de la résistance. Ne dévoilant pas plus de détails sur la cérémonie, il expliquait : "C'est une pudeur, je suis timide, pudique, j'ai beaucoup de défauts (...) Je balance pas ça comme ça, j'en dis pas beaucoup. J'ai du mal à les sortir les mots d'amour."

Plus récemment, il a détaillé les dessous de sa vie avec sa femme dans les pages de France Dimanche. "J'explore l'Europe avec mon épouse. Comme je ne peux plus faire de ski à cause d'un accident au genou, je marche beaucoup. Mais attention, pas des treks, juste de belles randonnées dans le monde entier ou même en France, dans les Alpes, les Pyrénées. On a tellement d'endroits magnifiques" a-t-il confié.