Diaporama : Martin Lamotte divorcé de Karine et remarié à Sophie : détails de leur histoire d'amour, née dans un contexte particulier

Exclusif - Martin Lamotte et sa femme Sophie - Plusieurs célébrités du spectacle et de l'audiovisuel ont assisté à la soirée de gala de l'ONG "Elisecare", organisée au Pavillon Ledoyen le 7 décembre 2022. Ce dîner d'exception, concocté par le chef étoilé Yannick Alléno, a pour but de récolter des fonds pour aider les victimes de guerre et acheminer des dispensaires mobiles en Ukraine et en Arménie Sponsorisé par Interparfumes et en présence de la marraine de l’ONG Elisecare, Elsa Zylberstein, 70 marques ont apporté leur soutien à l’ONG Elisecare et ses actions à l’international. Anne Roumanoff a offert un extrait de son spectacle, et pour finir la soirée en beauté, la chanteuse November Ultra accompagnée par le pianiste Yaron Herman ont envouté la salle. Depuis 2012, cette organisation intervient dans les pays décimés par les conflits et prend en charge les populations civiles rescapées et victimes de violences et de tortures. L'ONG offre, à travers des dispensaires mobiles, une prise en charge médicale et psychologique complète en Irak, Syrie, Éthiopie, Liban, Ukraine et Arménie. Plus de 100 000 personnes ont déjà été sauvées grâce aux cliniques ambulantes de l’ONG. © Coadic Guirec/Bestimage (No Web - pour suisse et Belgique) © BestImage