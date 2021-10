Martin Lamotte remarié : il a épousé Sophie !

A 74 ans, Martin Lamotte redécouvre les joies du mariage. Le comédien de la série Nos chers voisins a passé la bague au doigt de sa compagne Sophie, dans la plus grande discrétion. Il a évoqué son remariage sur RTL, le samedi 9 octobre 2021, dans l'émission On ne répond plus de rien animée par Karine Le Marchand et Jeanfi Janssens.

Alors que l'animatrice évoquait le thème de l'amour, Martin Lamotte a ainsi admis n'être pas du genre à "s'exprimer beaucoup" sur ses sentiments ou à faire de grandes déclarations. Pourtant, il est un homme amoureux, partageant sa vie avec une certaine Sophie. Et, mieux encore, il lui a forcément dit au moins une fois je t'aime puisqu'il a fait d'elle son épouse ! "Je viens de me remarier, rassurez-vous", a alors confié l'acteur de Papy fait de la résistance. Il s'est toutefois gardé de donner des détails sur la cérémonie...

Martin Lamotte, qui a été marié de 2002 à 2019 à la comédienne Karine Belly, n'est plus un coeur à prendre mais il ne faut pas compter sur lui pour être du genre grand romantique. "C'est une pudeur, je suis timide, pudique, j'ai beaucoup de défauts (...) Je balance pas ça comme ça, j'en dis pas beaucoup. J'ai du mal à les sortir les mots d'amour", a-t-il ajouté. Et ce dernier d'avouer qu'il vit même son histoire de coeur "au jour le jour" car il trouve ça "très agréable et excitant", plutôt que de se projeter sur du long terme.

L'acteur avait évoqué sa nouvelle histoire d'amour en 2017 sur Non Stop People. "Elle s'appelle Sophie (...) On s'est rencontré dans le Sud de la France, lors d'un mariage auquel je n'assistais pas ! C'était dans un très bel endroit où il y a des mariages, ça s'appelle La Madone entre Arles et Nîmes. Ce jour-là il y avait un mariage et des activités, dont un lâcher de poules et une partie de pétanque. J'ai gagné la partie, et je l'ai rencontrée !", disait-il. Et s'il n'est donc pas du genre romantique, Martin Lamotte avait de toute évidence eu un coup de foudre : "J'ai su instantanément." Depuis, le couple a donc franchi un sacré cap.