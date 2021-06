Martin Lamotte, sa rencontre spéciale avec sa compagne Sophie : "J'avais un petit coup dans le pif"

Martin Lamotte est en couple depuis quelques années avec Sophie, une femme rencontrée après son divorce d'avec son épouse Karine Belly. Le sympathique acteur, que l'on retrouve ce mardi 1er juin 2021 sur France 2 dans la pièce Papy fait de la résistance, s'était confié sur les coulisses de leur rencontre.

Interrogé en 2017 sur le plateau de l'émission Le Grand Show sur Non Stop People, Martin Lamotte avait consenti d'évoquer sa vie privée. Quant à savoir qu'elle était sa dernière histoire d'amour la plus marquante, il disait alors : "La dernière en date. Elle s'appelle Sophie. Cela fait depuis Pâques que l'on est ensemble. Cela fait pas tout à fait un an. On s'est rencontré dans le Sud de la France, lors d'un mariage auquel je n'assistais pas ! C'était dans un très bel endroit où il y a des mariages, ça s'appelle La Madone entre Arles et Nîmes. Ce jour-là il y avait un mariage et des activités, dont un lâcher de poules et une partie de pétanque. J'ai gagné la partie, et je l'ai rencontrée !"

Et Martin Lamotte d'ajouter quelques confidences supplémentaires assez cocasses sur cette rencontre avec Sophie. "J'ai su instantanément (...) Je suis allé la voir et j'ai dansé, ce qui pour moi est un truc épouvantable. Bon, j'avais un petit coup dans le pif, c'est certain", ajoutait-il.

En 2019, le magazine Ici Paris révélait que le comédien de la série Nos chers voisins avait bel et bien divorcé de Karine Belly, épousée en 2002. Puis, alors que Martin Lamotte s'était affiché au côté de sa nouvelle compagne Sophie lors d'un évènement théâtral à Paris, on découvrait que cette femme en question travaillait dans l'événementiel et la communication. Depuis, le couple se fait très discret. Pour vivre heureux, vivons cachés ?

Retrouvez Martin Lamotte - et Karine Belly ! - dans Papy fait de la résistance, dès 21H05 sur France 2.