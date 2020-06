Martine Aubry en deuil : sa mère est morte, cette dure promesse tenue...

Dure période pour Martine Aubry. Alors qu'elle bat le pavé pour tenter de décrocher son quatrième mandat à la tête de la mairie de Lille - elle a obtenu 29,8% des voix au premier tour, arrivant devant tous les autres candidats -, elle a sans doute l'esprit un peu occupé par autre chose que des bulletins de vote. Il faut dire que la femme politique est en deuil.

Comme le rapporte la section mémoire de La Voix du Nord, Marie Delors née Lephaille, est morte le 5 juin 2020 à Lille. La maman de Martine Aubry a été emportée "dans sa 97e année". L'avis de décès, partagé le 10 juin, précisait : "Les funérailles religieuses ont eu lieu en l'église de Fontaine-la-Gaillarde (89), le mardi 9 juin 2020, dans la plus stricte intimité familiale, suivies de l'inhumation dans la sépulture de la famille." Interrogée par Paris Match, l'ancienne ministre socialiste a confié avoir respecté une dure promesse faite à son père, Jacques Delors, âgé de 94 ans, qui voulait que l'annonce publique soit faite après les obsèques. "Sur le marché de Wazemmes, deux jours après le décès, les gens me demandaient des nouvelles de maman et je ne pouvais rien dire", a confié Martine Aubry. On apprend au passage que sa maman a succombé à "une longue maladie".

L'avis de décès ajoutait : "Une pensée pour Jean-Paul, son fils, décédé en 1982 [le frère de Martine Aubry avait été emporté par une leucémie à seulement 29 ans, NDLR]. La famille tient à dire toute sa reconnaissance aux médecins et personnels soignants de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Lille pour leur grande humanité." Pendant le confinement, on imagine la peine de Martine Aubry à l'idée de ne pas pouvoir voir sa maman. Sur la fin, avec l'assouplissement des mesures, elle avait toutefois pu lui rendre visite.

Malgré ce terrible coup dur, Martine Aubry - qui peut compter sur son mari Jean-Louis Brochen dans cette épreuve et sur ses proches - n'abandonne pas les Lillois et espère bien emporter la mairie au second tour des élections municipales, le 28 juin 2020.