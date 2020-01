Marvin Martin : Le demi-frère du footballeur meurt après un contrôle de police

Le footballeur Marvin Martin commence 2020 dans le deuil, celui de son demi-frère Cédric Chouviat. Vendredi 3 janvier 2020, ce quadragénaire circulait à scooter au niveau du quai Branly à Paris lorsqu'il a été contrôlé par la police. D'après les informations du Parisien, les agents assurent qu'il avait son téléphone en conduisant. Cédric Chouviat aurait alors commencé à filmer l'intervention des forces de l'ordre, qui l'auraient "repoussé".

"Les insultes pleuvent et Cédric chercherait à filmer le contrôle et la verbalisation. Il semblerait alors qu'un policier repousse le pilote. Ce dernier s'énerve et explique que les forces de l'ordre n'ont pas le droit de le toucher", expliquent nos confrères. Quelques instants après l'avoir menotté, les policiers auraient remarqué que le visage de Cédric Chouviat "est bleu". C'est là qu'il aurait fait un arrêt cardiaque.

Les policiers auraient débuté un massage cardiaque. Il a ensuite été conduit à l'hôpital Pompidou avec pronostic vital engagé. Cédric Chouviat est décédé dans la nuit, aux alentours de 3h30. L'IGPN, la "police des polices", a été saisie de l'enquête.

Cédric Chouviat est décédé à l'âge de 42 ans et laisse derrière lui une famille de cinq enfants. Souffrant d'hypertension artérielle, il n'avait aucun antécédent cardiaque. "Je compte, avant de déposer plainte pour d'éventuelles violences policières, lancer un appel à témoin sur les réseaux sociaux, afin de réunir tous les éléments", a indiqué Me Arié Alimi, avocat de la famille. "Qu'est ce que je vais dire à son dernier enfant de 2 ans, qui me demande son papa ? C'est une horreur, et nous voulons tous savoir la vérité", a confié Anaïs, la soeur de Cédric, au Parisien.