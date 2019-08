Mary Kay Letourneau : L'ex-prof scandaleuse et son élève ont divorcé

Mary Kay Letourneau et Vili Fualaau ont mis un terme définitif à leur histoire d'amour. Selon une source proche qui s'est confiée au magazine américain People, ils ont eu rendez-vous devant la justice le 1er août, deux ans après avoir entamé une procédure de divorce. Ils avaient commencé à se fréquenter en 1996 quand Vili n'avait que 12 ans... et que Mary Kay était sa prof au collège.

Depuis février dernier, la justice se penchait sur le divorce de Mary Kay Letourneau (57 ans) et Vili Fualaau (35) et, début août, ils ont finalisé l'affaire à la King County Superior Court de Seattle. Les anciens époux vont conserver leurs biens et leurs actifs financiers respectifs – ainsi que leurs dettes –, le reste a été divisé en deux. Une séparation qui semble avoir été amicale. "Ils ne se détestent pas. Mais ils ont hâte tous les deux d'aller de l'avant et de passer à autre chose. Aller de l'avant, c'est une chose, mais ils n'hésiteront pas à travailler ensemble si besoin. C'est la fin de leur mariage mais pas la fin de leur relation", a raconté la source.

Mary Kay Letourneau et Vili Fualaau, qui avaient plusieurs fois tenté de recoller les morceaux ces dernières années et vivaient sous le même toit par obligation en raison de problèmes d'argent, avaient choqué l'Amérique lorsque leur relation avait été rendue publique en 1997. À l'époque, madame était la prof de maths du jeune homme... Malgré sa condamnation à de la prison, elle n'avait jamais cessé de voir le jeune homme, et le couple a même eu des enfants : Audrey (22 ans) et Georgia (20 ans).

Le couple s'était marié en 2005.

Thomas Montet