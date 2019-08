Mary Lynn Rajskub : La star de 24 heures chrono divorce

Comme le rapporte le site américain TMZ, l'actrice Mary Lynn Rajskub a demandé le divorce après dix ans de mariage avec Matthew Rolph. La star de 48 ans a elle-même rempli les papiers et a déposé sa demande auprès d'un tribunal de Los Angeles, le 21 août.

Selon les documents consultés par le site, Mary Lynn Rajskub a acté la fin de son couple au 12 juin dernier. Elle réclame la garde partagée de leur fils et se déclare prête à verser une pension alimentaire mensuelle à son époux. Elle a ainsi déclaré toucher en moyenne 10 000 dollars par mois. Des revenus sans doute liés aux diffusions ou rediffusions des séries et films. Elle est notamment connue pour avoir interprété le personnage de Chloe O'Brian dans la série 24 heures chrono au côté de Kiefer Sutherland pendant huit saisons. Elle a aussi joué au cinéma dans Little Miss Sunshine ou Safety Not Guaranteed.

La star et Matthew Rolph, un entraîneur sportif particulier devenu lui-même acteur (That's My Daughter, Close to Home...) se sont mariés en août 2009, un an après la naissance de leur petit garçon prénommé Valentine Anthony.

Côté carrière, Mary Lynn Rajskub est attendue cette année dans deux films : Dinner in America et A World Away. Sur le petit écran, elle a joué dans le téléfilm How High 2. De quoi augmenter ses revenus... et rendre plus gourmand son futur ex-mari ?

