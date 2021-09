Matt Hancock : Le ministre infidèle a quitté son épouse pour sa maîtresse !

Sa vie sentimentale lui a coûté sa place de ministre. En juin 2021, Matt Hancock, à l'époque ministre britannique de la Santé du Royaume-Uni, était obligé de démissionner après un scandale sexuel sous fond de pandémie. L'homme politique avait en effet été grillé par des caméras de surveillance en plein câlin avec une collaboratrice. Double problème, non seulement Matt Hancock était marié et père de 3 enfants, mais il était aussi accusé d'avoir violé les restrictions anti-Covid.

Le tabloïd The Sun avait publié en juin 2021 en Une une image tirée d'une caméra de surveillance montrant Matt Hancock, marié donc, embrasser Gina Coladangelo, une amie de longue date dont la discrète embauche avait déjà fait polémique, dans son bureau le 6 mai, à un moment où les accolades étaient interdites. Reconnaissant avoir enfreint les règles, celui qui appelait très régulièrement les Britanniques à les respecter avait présenté des excuses et le chef de gouvernement lui avait réitéré sa confiance, jugeant le sujet "clos". L'AFP rappelait alors que face à cette affaire relayée par tous les médias, les appels à la démission s'étaient multipliés, dans l'opposition comme dans le camp conservateur au pouvoir. Ils ont finalement eu raison du ministre accusé d'hypocrisie.

Depuis sa démission Matt Hancock s'était fait discret médiatiquement. Mais les tabloïds britanniques ne l'ont pas oublié. Vendredi 3 septembre 2021, l'incontournable DailyMail a publié des photos de l'ancien ministre filant le parfait amour... avec sa maîtresse. Sur les photos, on découvre donc le couple (désormais officiel) passer du bon temps lors de vacances dans les Alpes suisses.

Matt Hancock semble donc avoir quitté son épouse pour sa nouvelle conquête. Il avait épousé Martha en 2006 et a eu trois enfants, une fille de 14 ans et deux fils de 13 et 3 ans, avec elle. Même son de cloche pour Gina Coladangelo, qui a elle aussi quitté son mari, un certain Oliver, avec qui elle a elle aussi eu 3 enfants. Matt Hancock n'a donc pas tout perdu dans ce scandale sexuel qui a défrayé la chronique au printemps dernier.