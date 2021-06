Matt Hancock pris en flag dans les bras de sa maîtresse : le ministre infidèle prend une décision irrévocable

C'est le scandale qui agite l'Angleterre depuis plusieurs jours. Vendredi 25 juin 2021, le tabloïd The Sun a publié en Une une image tirée d'une caméra de surveillance montrant Matt Hancock, le ministre britannique de la Santé, en train d'embrasser une jeune femme. Problème, la jeune femme en question n'est pas l'épouse du politique, mais son assistante. Autre problème, les images datent du 6 mai dernier, à un moment où les accolades étaient toujours interdites.

A 42 ans, la vie professionnelle (et sans doute personnelle) de Matt Hancock a basculé du jour au lendemain. Sa liaison avec son assistante, une certaine Gina Coladangelo, fait depuis deux jours la Une de tous les médias du Royaume-Uni. Il faut dire que le ministre est marié à Martha Hancock (44 ans), depuis plus de 15 ans et qu'ils sont parents de trois enfants. La situation est identique pour Gina Colandangelo, mariée avec Oliver Tress et maman de trois enfants. Aux dernières nouvelles, Martha Hancock a été aperçue devant leur domicile, portant toujours son alliance.

Politiquement (et moralement ?) parlant, sa position était donc devenue intenable, même s'il était publiquement soutenu par Boris Johnson (pas le dernier à être problématique). Matt Hancock a démissionné samedi, "pour avoir violé les restrictions anti-Covid" au cours de sa liaison. "Nous nous devons d'être honnêtes envers les gens qui ont tant sacrifié pendant cette pandémie, quand nous les avons déçus comme je l'ai fait en enfreignant les consignes", a-il écrit dans sa lettre de démission remise à Boris Johnson, réitérant ses excuses. La conseillère a elle aussi quitté ses fonctions.

Il est remplacé par Sajid Javid, 51 ans, ancien ministre des Finances du Premier ministre Boris Johnson, rapporte l'AFP. Il revient ainsi au gouvernement après en avoir claqué la porte début 2020, mécontent des conditions imposées dans l'exercice de son portefeuille. Ce changement intervient à un moment critique pour le Royaume-Uni, endeuillé par plus de 128 000 morts et confronté à une flambée de contaminations par le coronavirus attribuée au variant Delta très contagieux. Le pays est engagé dans une course contre la montre pour vacciner le plus de monde possible avec l'objectif de lever en juillet les dernières restrictions encore en place.