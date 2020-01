Max Guazzini : L'ancien patron de NRJ va créer un refuge pour animaux maltraités

L'ancien patron et programmateur d'NRJ Max Guazzini est un homme en or. La preuve ? Il organise une gigantesque vente aux enchères de toute sa précieuse collection de disques d'or le 23 janvier 2020 à Paris. En tout, ce seront près de 220 disques d'or, de platine et de diamant qui vont ainsi être proposés au grand public au prix de départ symbolique de 150 euros. Les fonds récoltés à l'issue de cette vente caritative organisée à l'hôtel Drouot à Paris seront distribués à la Fondation Brigitte Bardot afin de créer un refuge pour animaux maltraités. Interviewé par Le Parisien, Max confie : "J'ai toujours été sensible à la souffrance animale, la maltraitance me bouleverse et me révulse. Il y a tellement de monstres.. Les tribunaux sont trop cléments avec ces lâches."

"Quel geste magnifique"

Dénicheur de talents, Max Guazzini est réputé pour avoir repéré et diffusé les tubes de grandes stars de la musique française et internationale des années 1980 à 2000. Les récompenses d'artistes aussi divers que variés seront ainsi proposés dans cette vente de solidarité hors du commun. Madonna,Britney Spears, Village People, Joe Cooker, Mariah Carey, Eminem, Mylène Farmer, Calogero, Whitney Houston, Paul McCartney, U2, Pink Floyd, Johnny Hallyday, Bee Gees ou encore Barry White... les fans pourront tenter d'acquérir les précieux prix de leurs idoles. À 72 ans, l'auteur du livre autobiographique Je ne suis pas un saint prouve avec cette belle initiative qu'il a pourtant tout d'un ange.

Émue, Brigitte Bardot a salué ce magnifique cadeau qui sauvera bientôt des milliers d'animaux "Quel geste magnifique et émouvant qui, en étant exemplaire, ouvrira les coeurs endurcis et mettra un peu de soleil dans l'eau froide de notre quotidien", a-t-elle déclaré. L'ancienne muse de Serge Gainsbourg a indiqué que les fonds recueillis serviraient "à la création d'un foyer de retraite médicalisé pour les chiens les plus défavorisés, abandonnés, vieux et malades".

La vente aux enchères a lieu le 23 janvier 2020 à 17h, salle 9 de l'hôtel Drouot (Paris 9e).