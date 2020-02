Maxime Le Forestier : Sa célèbre maison bleue vendue à un très bon prix

Les paroles de San Francisco ont fait le tour du monde entier : "C'est une maison bleue, adossée à la colline, on y vient à pied, on ne frappe pas, ceux qui vivent là, ont jeté la clé." Maxime Le Forestier a rencontré un énorme succès avec cette chanson intemporelle sortie dans les années 1970. Pour l'écrire, le chanteur aujourd'hui âgé de 71 ans s'est inspirée d'une véritable maison bleue située à San Fransciso, où il a habité avec sa soeur Catherine, au sein d'une communauté hippie. La fameuse bâtisse située dans une rue montante typique de la ville californienne était à vendre

Un journaliste de BFM TV a repéré l'annonce de mise en vente de la maison bleue publiée sur le site Willow. Grâce à cette annonce, on découvre que le bien est "off market", c'est à dire qu'elle n'est plus disponible. On en déduit donc qu'elle a déjà été vendue. La maison de style victorien, située sur la 18e, à côté du parc Mission Dolores, a été construite en 1886. D'une superficie de 237m2, elle est composée de 4 chambres et 2 salles de bain. Elle avait été vendue en septembre 2007 au prix de 2 millions de dollars et était proposée cette fois-ci à 3,4 millions de dollars, soit un peu plus de 3 millions. Une jolie plus-value pour le vendeur. Elle avait pris plus de 125 000 dollars en l'espace d'un mois.