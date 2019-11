Melanie Coleman : Mort de la gymnaste à 20 ans, après une chute à l'entraînement

Le sport de haut niveau n'est pas sans risque et la gymnastique implique une exigence qui peut coûter cher en cas d'imprévu.

Le 8 novembre 2019, Melanie Coleman n'avait pas prévu de chuter lors de son entraînement aux barres asymétriques. La jeune Américaine de 20 ans s'est lourdement blessée au dos. Rapidement conduite à l'hôpital, la gymnaste n'a malheureusement pas survécu et est décédée deux jours plus tard, le 10 novembre. Elle souffrait de blessures à la moelle épinière.

Inscrite à l'université de New Haven dans le Connecticut, Melanie Coleman n'y pratiquait pas seulement la gymnastique. Elle était également engagée dans un cursus pour devenir infirmière. L'université a réagi à sa tragique disparition, se rappelant de son étudiante comme d'"une jeune femme spéciale qui a excellé à la fois en classe et au gymnase". "Nos plus sincères condoléances vont à sa famille et à ses amis pour cette perte tragique", a également ajouté Joe Bertolino, le président de l'université à à la WFSB TV.

La section dédiée aux sportifs du sud du Connecticut à de son côté indiqué qu'une cagnotte a été lancée pour permettre d'aider la famille de Melanie Coleman dans l'organisation des funérailles.