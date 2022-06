Melvil et Yarol Poupaud en deuil : mort de leur mère Chantal, grande réalisatrice

C'est une bien triste nouvelle pour le cinéma français. La réalisatrice Chantal Poupaud est morte, comme on l'apprend ce mardi 21 juin notamment du compte Twitter de La Cinémathèque. Cette grande réalisatrice, scénariste et productrice a marqué le cinéma notamment en étant à l'origine de la série Tous les garçons et les filles de leur âge pour Arte dans les années 1990. Elle avait démarré sa carrière dans le septième art en tant qu'attachée de presse. Elle avait alors travaillé pour les plus grands, comme Marguerite Duras et Raoul Ruiz pour ne citer qu'eux.

Chantal Poupaud est ensuite devenue une grande réalisatrice et productrice. Sa disparition marque le cinéma et empreint de tristesse toux ceux qui ont eu la chance de côtoyer cette grande dame. Mais aussi bien sûr ses proches, et particulièrement ses fils, le comédien Melvil Poupaud et le musicien Yarol Poupaud . Sa série Tous les garçons et les filles de leur âge a été un grand tournant pour bon nombre de cinéphiles des années 1990. Et elle a bien sûr dû inspirer ses deux fils, qui ont choisi comme elle une voie artistique.