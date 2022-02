Melvil Poupaud ému, il redécouvre des images d'archives en compagnie de son célèbre frère

C'est une grande famille d'artistes. Fils de la scénariste, réalisatrice, productrice et attachée de presse Chantal Poupaud, Melvil Poupaud a très tôt baigné dans l'univers du cinéma. Initié au septième art par le critique Serge Daney, il a été attiré par le grand écran dès le plus jeune âge. En pleine promotion du film Les Jeunes amants, de Carine Tardieu - qui sort en salles le 2 février 2022 -, le comédien de 49 ans est passé faire un tour dans l'émission C à Vous, sur France 5, avec sa partenaire fictive Fanny Ardant. Il a alors eu droit à des images d'archives qui le plongeaient, enfant, dans un tout autre univers : celui de la musique.

Mon frère a toujours cette joie de vivre qui le caractérise

Melvil Poupaud est acteur, certes, mais il a plus d'une corde à son arc. Il a également sorti cinq albums, qu'il a majoritairement travaillés avec son frère Yarol - guitariste, entre autres, de Johnny Hallyday. Sur le plateau de C à Vous, le chroniqueur Mohamed Bouhafsi a donc partagé un documentaire de l'INA datant de l'année 1979, mettant en scène les deux frangins. L'un tentait de reconnaître un instrument de musique, sans le voir, en écoutant le son qu'il fait. L'autre explosait de rire, surpris par le bruit tonitruant d'un gong. "Je ne l'ai pas vue depuis des siècles, a rappelé le papa d'Anna-Livia. Je ne sais pas comment j'ai eu ce pull de tennisman. Mais mon frère a toujours cette joie de vivre qui le caractérise."

Jamais deux sans trois

Yarol et Melvil partagent une complicité intime, souvent autour de quelques riffs de guitare. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls mélomanes de la famille puisqu'ils ont un frère, baptisé César, qui est docteur en mathématiques, enseignant... et musicien ! Ils avaient formé, tous ensemble, le groupe Black minou en 2011 et avaient sorti leur premier EP l'année suivante, en mars 2012. La musique dans la peau...