Melvil Poupaud papa : sa fille Anna-Livia, 19 ans, lui a "sauvé la vie"

Sa romance adolescente avec Chiara Mastroianni

Il a beau être très secret, il y a une histoire d'amour qu'il a dû évoquer par la force des choses. Celle qu'il a partagé avec Chiara Mastroianni, la fille de Catherine Deneuve. Ils s'étaient rencontrés adolescents, en cours d'italien, au lycée Fénelon... et ont bien cru qu'ils ne se quitteraient jamais. "De 16 à 20 ans, on était très fusionnels, c'était idyllique, se souvenait-il auprès du magazine Elle. On vivait presque comme des retraités, on ne sortait pas, on avait des chiens et des chats, nos parents se sont même inquiétés à un moment. Après la rupture, on est restés super copains." Preuve en est, il lui déclarait encore sa flamme, par presse interposée, en 2018. Jolie petite histoire...