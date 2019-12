Messmer : De retour à Paris, en 2020, pour son spectacle "Hypersensoriel"

Et non, ceci n'est pas une illusion. Messmer, l'unique, le grand, sera de retour à Paris dès le 15 janvier 2020 avec son show Hypersensoriel. Après avoir parcouru la France et envoûté le public, l'artiste hypnotiseur canadien jouera de ses tours au Grand Rex, dans le deuxième arrondissement de Paris. Et il ne multiplie peut-être pas les pains, mais ce talent s'appliquera sur les dates puisqu'il n'a pas prévu une représentation, ni même deux... mais six ! Voilà de quoi commencer l'année dans des conditions plus que magiques.

En douze ans de carrière, Messmer a hypnotisé plus d'un million de spectateurs. Si son premier "vrai" spectacle, Messmer fascinateur, date de 2007, c'est bien plus tôt que ses dispositions se sont déclarées. Issu d'une famille aux facultés mystérieuses, entouré d'un grand-père qui endort les poules et d'un aïeul qui murmure à l'oreille des chevaux, le jeune garçon a provoqué dès 9 ans une catalepsie du bras à l'un de ses camarades d'école. Il a alors débuté des shows privés, tout juste adolescent... avant de devenir la célébrité médiatique que l'on connaît aujourd'hui.

Messmer : l'hypnose de père en fils

Preuve que ces pouvoirs lui viennent du sang, Messmer a eu deux fils – Antoine et Céléric – qui ont travaillé sur scène avec lui avant de monter leur propre spectacle. Même son petit-fils, nommé Mathis, s'y est mis ! Dès l'âge de 5 ans, le petit prestidigitateur aurait fait preuve de remarquables aptitudes... puisqu'il aurait plongé ses camarades de crèche dans un état second, situé entre sommeil et éveil. Si vous refusez d'y croire, que vous êtes réfractaires malgré les nombreuses preuves fournies par Messmer, sur les planches comme à la télévision, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est une expérience indescriptible...