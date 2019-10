Michael Douglas: Ses 25 ans d'écart avec Catherine Zeta-Jones lui "font du bien"

"J'ai eu un cancer il y a huit ou neuf ans et j'y ai pensé. Mais une fois remis, c'était clair, je me sentais bien. D'un côté, avoir une épouse plus jeune me fait me sentir bien, de l'autre, j'ai le vieil homme [son père Kirk Douglas, 102 ans, NDLR] avec tous ses cheveux sur la tête. Donc tout va bien, vous savez, vous ne pouvez pas plaisanter sur ce sujet." Après s'être rencontrés pour la première fois au Festival du film de Deauville, en 1998, les deux acteurs se sont rapidement mariés l'année suivante. Malgré une courte pause en 2013, le couple a su rester soudé.