Michel Cymes, son "amour sage" avec Nathalie : ses mots doux à sa femme

Michel Cymes est-il devenu un Docteur Love ? Le plus célèbre des médecins a décidé de s'intéresser aux rapports entre les hommes et les femmes en publiant le 7 octobre dernier un nouveau livre intitulé Sur l'amour et coécrit avec la psychologue Patricia Chalon. Mais s'y connait-il réellement en amour ? Suffisamment en tout cas pour avoir réussi à séduire sa femme Nathalie. L'animateur et la franco-argentine sont mariés depuis 2015, un événement survenu après la naissance de leur petit garçon en 2011.

Elle est sa confidente, son amante mais aussi l'une de ses premières lectrices. Son ouvrage sur l'amour lui a d'ailleurs particulièrement plu. "Je note que c'est la première fois qu'elle veut lire aussi rapidement un bouquin que j'ai écrit. Elle m'a même demandé de lui dédicacer", s'amuse-t-il dans les pages de Gala. Mais plus sérieusement, Michel Cymes confie avoir trouvé en Nathalie l'équilibre qu'il recherchait tant. "Je suis arrivé à un âge où l'on se dit que c'est génial de vivre avec quelqu'un, de partager. De penser qu'une personne sera auprès de vous jusqu'au bout, qu'elle vous accompagnera." Épanouit au sein d'un "amour sage", Michel Cymes ne pouvait pas rêver mieux. "Je suis heureux de retrouver mon épouse et ma famille quand je rentre chez moi". À noter que Michel Cymes est également papa de deux autres garçons issus d'une première union et nés en 1997 et 1999.



Je ne suis pas une rockstar

Nathalie n'est apparemment pas la seule à craquer pour l'animateur de 63 ans. S'il a toujours révélé avoir voulu faire de la télé pour plaire, Michel Cymes ne s'attendait certainement pas à être autant sollicité par la gent féminine même si, parfois, son public n'est pas toujours celui auquel il s'attendait.

"Mais je ne suis pas Claude François non plus ! J'en plaisante avec mes copains, mais quand une jolie fille m'aborde pour un selfie, c'est souvent parce qu'elle veut l'envoyer à sa grand-mère qui est 'folle de vous', me dit-elle, a-t-il révélé pour l'hebdomadaire. Alors non je ne suis pas une rockstar qui arrive en transpirant après un show avec des fans qui se précipitent pour lui faire un bisou... Surtout en ce moment où on ne peut plus s'embrasser".