Michelle Kwan maman à 41 ans, elle dévoile le prénom du bébé après une grossesse secrète !

Mais quelle petite cachotière ! Le mercredi 5 janvier 2022, Michelle Kwan a créé la surprise en partageant, sur son compte Instagram, la photographie d'un bébé... et pour cause, l'ancienne patineuse, 41 ans, a accueilli son premier enfant. De nature discrète, elle avait gardé ça pour elle pendant toute sa grossesse mais elle s'est rattrapée en diffusant une vidéo sur laquelle on voit son ventre grandir au fil des semaines.

"Je suis folle de joie et des larmes de bonheur coule sur mon visage alors que je vous annonce l'arrivée de Kalista Belle Kwan, écrit Michelle Kwan sur les réseaux sociaux. J'ai toujours voulu être maman et, pour moi, elle est un véritable miracle. J'ai souvent imaginé à quoi elle ressemblerait et pourtant, c'est comme si elle avait toujours fait partie de ma vie. Je suis passée par un long parcours avant de devenir mère (et par un très long accouchement !) et je suis heureuse de ne jamais avoir abandonné. J'ai eu la chance d'être soutenue par beaucoup de proches, dont des docteurs spécialistes de la fertilité, des infirmières qui ont pris soin de moi, des amis à qui j'ai pu me confier et ma famille."