Michelle Pfeiffer : Elle affole ses fans avec une photo sans maquillage

À 61 ans, Michelle Pfeiffer est loin d'être has been. Au contraire, il semblerait même qu'elle rajeunisse ! Tout au long de sa carrière, l'actrice américaine a multiplié des partitions où sa grande beauté ne faisait qu'un avec la caméra et la photographie.

Pour Thanksgiving, elle a prouvé que le temps n'avait pas d'emprise sur elle en postant un selfie sans maquillage sur Instagram. Parfaite au naturel, elle porte un pull col roulé et de grandes créoles argentées. "Excitée de voir ma famille pour Thanksgiving mais mon équipe de Montréal va me manquer", peut-on lire en légende sous le cliché.

Michelle Pfeiffer tourne actuellement le film French Exit dans lequel une mondaine new-yorkaise ruinée part s'installer à Paris avec son fils et son chien. Naomi Campbell et Selma Blair se sont empressées de commenter avec des emojis coeur tout en souhaitant de bonnes fêtes de Thanksgiving à l'actrice. Les fans ont tout autant apprécié ce cadeau de la part de l'actrice en l'inondant de messages pour lui signifier sa grande beauté.

Celle qui incarne la cultissime Elvira Hancock, l'épouse de Tony Montana dans Scarface, remercie son régime vegan pour cette peau glowy. "Manger vegan, c'est tellement plus sain, et ça évite de manger des toxines qui peuvent faire vieillir la peau et le corps. J'ai vraiment vu la différence sur ma peu peu de temps après être devenue complètement vegan. Et j'avais besoin de manger des fruits et légumes pour rester mince. Honnêtement, ce n'est que de la vanité ! confiait-elle en 2016 à Urbanette Magazine.

Cette fin d'année 2019 a été animée pour Michelle Pfeiffer. Elle partage l'affiche de Maléfique: Le Pouvoir du mal avec Angelina Jolie avec son rôle de la reine Ingrith et a arpenté les avant-premières et red carpet.