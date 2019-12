Mike Horn sauvé : sa fille en larmes, l'explorateur bloqué sur la banquise

C'est une longue et périlleuse aventure qui s'est terminée le week-end dernier. Après plus de deux mois de calvaire à tenter de traverser l'océan Arctique, Mike et Horn et Børge Ousland sont enfin sains et saufs, à bord du Lance, le brise-glace venu à leur secours. Tout au long de sa dangereuse expédition, l'explorateur a entretenu le contact avec ses filles, Jessica et Annika. C'est donc avec beaucoup d'émotion que Jessica, la cadette, a accueilli la nouvelle du sauvetage de son père.

Sur Instagram, Mike Horn a d'ailleurs publié en vidéo, la réaction de sa fille. Alors qu'elle est train d'enfiler son manteau, un collègue lui demande si elle est soulagée. Jessica hoche alors la tête avant de fondre en larmes devant l'objectif. Le visage enfoui dans ses mains, elle n'attend plus qu'une chose : le retour de son père pour pouvoir le serrer dans ses bras.