Mireille Dumas : Cet enfant qu'elle a élevé et qui est mort tragiquement

Elle a pour habitude d'apaiser les maux de ses invités, à la télévision... mais reste plutôt discrète par rapport aux siens. Pour autant, Mireille Dumas n'a pas été épargnée, loin de là. En épousant Dominique Colonna, en 1983, la journaliste est devenue la belle-maman du petit Antoine, 4 ans à l'époque de leur rencontre. Elle l'a élevé, l'a vu grandir au fil des ans et a fini par devoir lui dire "au revoir". Car malheureusement, le jeune homme est tragiquement décédé à l'âge de 36 ans.

Je le considérais à un moment donné comme mon fils

"C'était très dur car je le considérais à un moment donné comme mon fils", expliquait-elle en 2020 dans l'émission L'Instant de Luxe. Mais en choisissant de vivre pour Antoine, plutôt que de s'apitoyer sur cette affreuse disparition, Mireille Dumas a trouvé le soutien de son compagnon. "Sa disparition accidentelle nous a davantage soudés Dominique et moi, assurait l'animatrice au magazine Gala. Et nous avons avancé." Pour le meilleur et pour le pire, comme ils se l'étaient promis, l'un l'autre, devant le maire...

Franchement, je n'ai jamais ressenti l'instinct maternel

Elever Antoine a été, pour Mireille Dumas, largement suffisant en termes de maternité. En 68 ans, l'ancienne star de l'émission Vie privée, vie publique n'a simplement jamais eu l'envie ni le besoin de porter la vie - bien qu'elle ait songé, un temps, à l'adoption. "Franchement, je n'ai jamais ressenti l'instinct maternel et l'envie d'être mère, assurait-elle en 2019 à Jordan De Luxe sur Voltage. Je sais que ça semble bizarre à beaucoup. Je n'ai pas eu l'envie de porter mon enfant alors que je vis avec la même personne depuis plus de quarante ans." Il faut croire, encore une fois, qu'elle a trouvé le compagnon idéal puisque Dominique Colonna ne lui en a jamais tenu rigueur. "Non ça ne l'a pas déçu, précisait-elle. Quand on s'est rencontrés, il avait un petit garçon et ce petit garçon est devenu comme mon fils..."