Miss Belgique 2020 : Des candidates malades lors du voyage en Égypte

Le voyage de préparation des candidates à Miss Belgique a rapidement viré au cauchemar. Actuellement en Égypte, certaines prétendantes au titre sont tombées malades comme l'a dévoilé Sud Info lundi 21 octobre 2019.

Le 14 décembre prochain aura lieu l'élection Miss France 2020, à Marseille. De nouvelles jeunes femmes défileront devant le jury et les téléspectateurs de TF1 dans l'espoir de succéder à Vaimalama Chaves. Et environ un mois plus tard, ce sera au tour des Belges de sacrer leur reine de beauté. La cérémonie aura en effet lieu le 11 janvier prochain. En attendant, les 32 prétendantes au titre, qui souhaitent être couronnées par Elena Castro Suarez, sont en voyage d'intégration, en Égypte, à Sharm-el-Sheik. Elles séjournent à l'hôtel Baron, face à la mer Rouge et depuis vendredi dernier, le séjour est assez compliqué pour certaines jeunes femmes. Sud Info explique que dès le lendemain de leur arrivée, certaines ont été victimes de diarrhées et de douleurs au ventre. L'une d'entre elles a même fait un malaise vagal lors d'un shooting. "Elle s'est écroulée et s'est mise en boule", peut-on lire.

Darline Devos, organisatrice de Miss Belgique depuis 2015, s'est exprimée auprès du quotidien Het Laatste Nieuws après que l'information est sortie. "Deux filles ont soudainement eu des crampes abdominales et de la diarrhée. Je leur ai immédiatement donné un médicament naturel. Trois pilules pendant trois jours", a-t-elle expliqué. Et de préciser qu'ensuite, quatre autres candidates étaient à leur tour tombées malades, probablement à cause de leur consommation d'eau du robinet : "Il y a quelques années, je suis moi-même tombée gravement malade ici. Il est important de faire attention à l'eau du robinet. Nous conseillons aux filles dès leur arrivée de se brosser les dents avec de l'eau en bouteille." Très vite, elle a donc conseillé à toutes les prétendantes au titre de boire beaucoup d'eau, de "consommer suffisamment de sel et faire attention aux légumes crus". Espérons que tout est rentré dans l'ordre depuis.