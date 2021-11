Miss Dominique bientôt mariée : révélations et belle proposition à Marianne James

Evénement ce mercredi 24 novembre, lors de la dernière soirée des auditions d'Incroyable Talent 2021. Sugar Sammy, Hélène Ségara, Eric Antoine et Marianne James ont eu le plaisir de voir Miss Dominique (43 ans) arriver, enceinte de son deuxième enfant, sur le plateau. A cette occasion, la finaliste de Nouvelle Star 2006 a accordé une interview au Parisien. Et elle n'était pas seule.

C'est avec son compagnon, son beau-fils, leur fils et Judith, sa fille née il y a peu, que Miss Dominique a rejoint le journaliste et Marianne James. Ensemble, les deux femmes sont venues parler de leurs émouvantes retrouvailles dans Incroyable talent 2021. La membre du jury ne savait pas qu'elle allait voir l'ex-candidate de Nouvelle Star, avec laquelle elle avait été en contact jusqu'en 2011. On lui avait simplement précisé qu'elle devait être la première à parler. "Donc je me doutais que ce serait une chanteuse... ou un monsieur très très beau, très musclé. J'ai d'abord deviné une femme enceinte. Et ce n'est que lorsqu'elle est arrivée dans la lumière que je l'ai découverte. Et là... (émue) 'Mais qu'est-ce que tu fais là ?' Il a fallu retenir les larmes", a déclaré Marianne James au Parisien.

De son côté, celle qui est aujourd'hui professeure de musique n'avait jamais regardé Incroyable Talent et ne savait donc pas que Marianne James faisait partie du jury. Grâce à l'émission, toutes deux se sont donc retrouvées comme si elles ne "s'étaient jamais quittées". "Marianne, tu es comme une grande soeur pour moi. Je vais me marier l'été prochain et j'aimerais énormément que tu sois là", a lancé Miss Dominique. Une proposition que l'artiste de 59 ans ne pouvait qu'accepter.

Le 19 novembre dernier, M6 a dévoilé un extrait du passage de Miss Dominique. On a ainsi pu voir que, très vite, Marianne James avait les larmes aux yeux quand elle a compris qui elle avait en face d'elle. "C'est une fille. Normalement c'est prévu dans cinq semaines, donc on va essayer de ne pas perdre les eaux sur scène", avait notamment confié la candidate qui, comme lors de son audition pour Nouvelle Star, allait interpréter du Whitney Houston.