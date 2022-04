Miss Esthétique : Plaintes et scandales, les coulisses sombres du concours beauté spécial bistouri

Plusieurs plaintes ont été déposées par des candidates, certaines pour escroquerie, contre la société organisatrice Glloo Esthetic. Si la présence d'un huissier de justice n'est pas obligatoire, les votes pour départager étaient payants contrairement à ce qui avait été annoncé dans le règlement. Un vote contre 3 euros - 0,99 centimes pour Miss France - pas forcément utile : "On a appris après avoir été éliminées que les votes du public ne servaient qu'à départager. Si nos notes obtenues lors de la sélection devant le jury et le QCM de culture générale étaient trop serrées entre deux concurrentes, alors les votes étaient pris en compte."

Les cadeaux en marge du concours n'ont pas été à la hauteur de ce qui était prévu non plus. Pour les 30 dernières candidates en lice par exemple, le voyage de préparation d'une semaine au Maroc en hôtel 5 étoiles s'est transformé en séjour low cost au Portugal avec chambres dortoir avec une contribution de 100 euros par personne. La gagnante n'a pas eu droit au lot de chirurgie esthétique, retiré après l'intervention du tribunal judiciaire de Paris. D'après Félix Koum, cofondateur de Glloo Esthetic à Libération, "les candidates ont reçu plus de 80% des cadeaux prévus", les 20% restants correspondant aux "désistements des partenaires à cause de la polémique". Malgré tout, les inscriptions pour 2023 sont d'ores et déjà lancées.