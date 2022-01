Milla Jasmine mariée à Lorenzo : premières confidences sur cette union gardée secrète

Dimanche 16 janvier 2022 est une date qui restera gravée dans la mémoire de Milla Jasmine. Ce jour-là, la célèbre candidate de télé-réalité de 32 ans a épousé son compagnon Lorenzo sur une plage des Seychelles. Un homme éloigné du milieu dans lequel elle a évolué et dont on ne sait rien, si ce n'est qu'il rend très heureuse Milla Jasmine. Aussitôt devenue une femme mariée, Milla Jasmine a partagé la bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux. La nouvelle a eu vite fait de créer la surprise, et pour cause, la jolie brune n'avait même pas annoncé ses fiançailles avec sa communauté.

Au lendemain de sa cérémonie intime, Milla Jasmine a pris la parole en story Instagram pour apporter quelques détails sur la nature de leur union. "Nous avons fait un mariage civil et nous avons aussi fait un mariage halal (mariage religieux). Que Dieu bénisse ce jour", a-t-elle écrit. Et de se confier avec ravissement depuis sa chambre d'hôtel : "Ça va super. Je suis dans ma nouvelle vie, c'est mon nouveau départ, je suis vraiment très heureuse."

Partager cette grande nouvelle apparaît sans doute comme un véritable soulagement pour Milla Jasmine, laquelle avait même caché son intention d'épouser Lorenzo à ses proches. "C'est pour ça que ces derniers temps, je n'étais pas très active sur les réseaux sociaux, un mariage ça s'organise, ça prend des semaines, voire des mois. Les Seychelles c'est un endroit vraiment paradisiaque, plage de sable blanc, ciel bleu, c'est un rêve qui se réalise, surtout venir avec la personne que j'aime. Ça a été dur de garder le secret, on pensait que je partais juste en week-end en amoureux", a-t-elle expliqué. Milla Jasmine compte bien se rattraper plus tard et "faire une fête avec (sa) famille et (ses) amis". "Mais là on voulait faire un truc qu'entre nous deux", a-t-elle souligné.

Tout semble être allé très vite en Milla Jasmine et Lorenzo. C'est au mois d'août 2021 que la vedette du petit écran a officialisé leur relation lors d'une interview pour Public. Depuis, il est bien difficile d'en savoir plus ce mystérieux brun dont le visage est même toujours préservé de l'attention du grand public.