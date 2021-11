Milla Jasmine de nouveau en couple : "Il me rend très heureuse", maigres détails sur son chéri

Lors d'un entretien accordé au magazine Public, en kiosque depuis vendredi 5 novembre 2021, Milla Jasmine s'est exprimée sur sa vie privée. La sulfureuse brune - connue pour avoir participé à de nombreuses télé-réalité - a d'ailleurs révélé être désormais en couple.

Après avoir vécu plusieurs idylles sous les feux des projecteurs - notamment avec Mudjat ou encore Nikola Lozina - Milla Jasmine a vraisemblablement décidé de ne plus médiatiser ses histoires d'amour. Durant son interview, la jeune femme de 32 ans a cependant dévoilé qu'elle n'est plus célibataire. "Je suis en couple mais la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il s'appelle Lorenzo", a-t-elle d'abord déclaré. Et de poursuivre, au sujet de l'identité de son mystérieux compagnon : "Il ne fait pas partie de ce milieu et il me rend très heureuse". Voilà tout ce qu'elle veut bien dire.

Épanouie aux côtés de son mystérieux chéri, Milla Jasmine est également revenue sur ses futurs projets de couple. Concernant son avenir amoureux, cette dernière a dévoilé son souhait le plus cher : celui d'être aux commandes d'une famille nombreuse. "Enfin, déjà un enfant... ce sera pas mal", a-t-elle précisé.

Elle revient sur son passé

Durant cette même entrevue, Milla Jasmine a également pris le soin de revenir sur les nombreuses rumeurs sur elle relatées par le passé. Notamment au sujet de son passé en tant que gogo-danseuse. "Quand je suis arrivée aux États-Unis à seulement 21 ans, je n'avais pas de papiers, donc j'ai pris ce qu'il y avait", avait-elle d'abord confié. Et de conclure, révoltée : "Ça m'a donné beaucoup de confiance en moi d'être désirée par des hommes, mais je ne l'ai pas assumé pendant longtemps, parce que les gens confondent ça avec de la prostitution. D'ailleurs, on m'a accusé d'avoir été escort, ce qui est totalement faux."