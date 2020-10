Sosie de Milla Jasmine : photo choc de Feliccia, compagne de Mudjat, avant chirurgie

Le tournage de la saison 8 des Princes de l'amour est terminé. Et il est synonyme de bonheur pour Mujdat Saglam. L'ancien compagnon de Milla Jasmine a trouvé l'amour devant les caméras en la personne de Feliccia... un sosie de son ex. S'il a assuré que la brunette de 21 ans n'avait pas eu recours à la chirurgie esthétique, des photos sont venues prouver le contraire.

Lundi 12 octobre 2020, les internautes ont assisté à une passe d'armes entre Mujdat et Milla. La jeune femme de 31 ans n'a pas apprécié que son ancien compagnon la critique sur son physique et a violemment répliqué. "L'autre à 21 ans, elle ressemblait à mon orteil après un match de foot", a-t-il lancé, assurant que son actuelle copine n'avait pas eu recours à la chirurgie esthétique", avait écrit l'homme d'affaires. Il avait également certifié que Feliccia n'était pas passée sous le bistouri, des déclarations qui n'ont pas échappé à un internaute. La personne en question a donc envoyé des messages au blogueur Aqababe pour donner sa version des faits.

L'internaute a tout d'abord partagé avec le blogueur une photo d'une jeune femme brune, en assurant qu'il s'agissait de la nouvelle conquête de Mujdat. "Elle dit ne jamais avoir fait de chirurgie, mais elle a fait des liposuccions. Je ne sais pas si elle a mis des prothèses, en tout cas, elle a touché sa poitrine", peut-on lire. Il a ensuite ajouté, photo à l'appui, qu'avant le tournage des Princes, la jeune femme était teinte en blonde. Mais elle aurait pris la décision de redevenir brune et de se faire une frange pour ressembler à Milla Jasmine et ainsi séduire Mujdat. Enfin, l'abonné d'Aqababe a confié que Feliccia s'appellerait en réalité Gulfer et qu'elle aurait aussi refait son nez et sa bouche. Pour le prouver, il a envoyé un cliché de la prétendante provenant du site modelmanagement.com. Une fois de plus, on la découvre avant ses supposées opérations. Des publications qui devraient choquer les fans de Milla et son ex.

De son côté, Feliccia persiste et signe, elle n'a pas eu recours à la chirurgie esthétique. "Avec le temps on évolue, c'est mon cas. A l'époque, je portais des lentilles, donc ça change le visage. Ensuite, j'avais une façon de me maquiller ou de m'épiler les sourcils qui est différente. Et à l'époque, je ne portais pas de faux cils", s'est-elle justifiée en story Instagram, mercredi 14 octobre.