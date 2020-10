Milla Jasmine comparée à un orteil par Mudjat : photo humiliante de son ex pour répliquer

Entre Milla Jasmine et Mujdat Saglam, le torchon brûle. Le candidat de la prochaine saison des Princes de l'amour (W9) a eu la bonne idée de critiquer son ancienne compagne sur son physique. Très vite, la belle brune de 31 ans a donc répliqué et ça fait mal !

Depuis juillet dernier, Mujdat n'est plus "le mec à Milla". La candidate des Marseillais VS Le Reste du monde et lui ont rompu et si depuis, tous deux étaient restés cordiaux, la trêve a été levée lundi 12 octobre 2020. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux à avoir reproché à l'homme d'affaires de s'être remis en couple avec un sosie de Milla Jasmine : Felicia (21 ans). Agacé, il s'est donc saisi de son compte Instagram afin de critiquer son ex sur son physique : "L'autre à 21 ans, elle ressemblait à mon orteil après un match de foot", a-t-il lancé, assurant que son actuelle copine n'avait pas eu recours à la chirurgie esthétique.

Mujdat a probablement senti que cette déclaration allait lui attirer des problèmes, il l'a donc supprimée. Manque de chance, des internautes sont tombés dessus et ont averti Milla Jasmine. Ni une ni deux, la jeune femme lui a répondu. Et cela a bien fait rire son public. Elle a tout d'abord partagé une photo de son ancien compagnon, quand il avait 21 ans. "T'as osé dire qu'à 21 ans je ressemblais à ton orteil ? Frère, à 21 ans, t'avais un poulpe sur la tête qui dansait la Macarena", a-t-elle commenté sa publication. Et elle ne s'est pas arrêtée là !

Milla Jasmine descend son ex Mujdat

"Quand on ressemble à une chambre à air dégonflée à 21 ans, on évite de parler du physique des gens", a-t-elle légendé une photo d'elle. Puis, après avoir dévoilé des photos d'elle datant d'il y a dix ans ou avoir écrit que c'était un "couple wish" (à comprendre un couple bas de gamme), Milla l'a invité à ne pas parler de son physique avec sa '"tête de caillou". "Tu parles de chirurgie, avec ta tête plate. T'as bien croqué les codes promo à la clinique des Champs pour tes complexes. Mais tu veux parler du physique des gens ici. Faut arrêter de cracher dans l'eau qu'on a bu. Ça te dérangeait pas pourtant quand t'avais soif avec ta gorge sèche. (...) Remercie-moi au lieu de faire l'ingrat. Je t'ai offert une carrière. Tu gères des go grâce à moi qui te rappellent moi, passe à autre chose. J'espère juste que t'éteins la lumière, hein. Parce qu'ici, tu resteras toujours et rien d'autre que le mec à Milla. Faut éviter de gazer le physique des gens quand on ressemble à une trottinette. Sur ce, ciao", a-t-elle conclu. Des réponses qui ont bien fait rire les internautes.

Voyant l'ampleur que cela avait pris, Mujdat a tenté de désamorcer la bombe en assurant que c'était une simple plaisanterie à prendre au second degré. "Désolé si ça t'a blessée, ce n'était pas le but du tout", a-t-il assuré. Trop tard, le mal est fait.