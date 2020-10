Milla Jasmine : Son ex Mujdat recasé... avec son sosie !

Les fans de Milla Jasmine auraient presque pu penser à un retour de flamme entre elle et son ex-fiancé Mujdat Saglam, ce lundi 12 octobre 2020. Et pour cause, ce dernier est apparu très proche d'une jeune femme qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la candidate de télé-réalité. Brune, des courbes généreuses, une bouche pulpeuse... C'est à s'y méprendre ! Mais en réalité, Mujdat semble avoir retrouvé l'amour auprès d'une certaine Feliccia Gül Taskiran.

Au casting de la nouvelle et huitième saison des Princes et des princesses de l'amour avec notamment le fils de Benjamin Castaldi, Simon, il l'a rencontrée lors du tournage et, au vu de ses dernières stories Instagram, il est complètement fou d'elle. En effet, Mujdat ne s'est pas privé de la filmer à plusieurs reprises, laissant de petits émojis amoureux en commentaires. De quoi susciter la curiosité de ses followers. En se rendant sur le réseau social de Feliccia, difficile toutefois d'en savoir plus à son sujet, hormis le fait qu'elle se présente comme étant suisse et turque. La jeune femme qui fera donc prochainement son arrivée sur nos écrans ne possède pour l'heure que six photos. La ressemblance avec Milla Jasmine est là encore frappante sur chacune d'entre elles. "Mais elle ressemble à Milla de ouuuf", "Milla bis", "Perdre une Milla made in France pour la remplacer par la nouvelle Milla made in Turkey", peut-on lire entre autres.

C'est en juillet dernier que Mujdat et Milla ont confirmé leur rupture, supprimant au passage toutes les photos de leur couple sur la Toile. Celle qu'on peut actuellement suivre dans Les Marseillais VS Le Reste du monde écrivait alors : "Officiellement célibataire. Vaut mieux être seule que mal accompagnée. Rien de pire que les gens qui restent avec vous par intérêt." Une séparation définitive après une première en 2018. À l'époque, Milla et Mujdat Saglam s'étaient déchirés sur les réseaux sociaux lorsque la jeune femme avait découvert que son petit ami menait une double vie. Finalement, ils s'étaient donné une seconde chance et s'étaient même fiancés au début de l'année 2020.