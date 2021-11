Milla Jasmine, ex-gogo danseuse : ses confidences inédites sur cette période de sa vie

C'est un nouveau défi étonnant que se lance Milla Jasmine. La brune connue pour ses participations dans des émissions de télé-réalité va prochainement présenter un tout nouveau concours de beauté, appelé Miss Esthétique France. Une compétition qui se veut bien différente de l'élection Miss France, à commencer par son absence de critères. En effet, Milla Jasmine souhaite que toutes les femmes aient leur chance même celles qui ont eu recours à la télé-réalité ou la chirurgie esthétique. Chose qui parle forcément beaucoup à l'ex de Mujdat. "Je me suis refait faire les fesses, les seins, la bouche, tout ! Mais c'était avant de passer à la télé, ce n'est pas ça qui m'y a poussé", a-t-elle confié lors d'une interview pour Public parue ce vendredi 5 novembre 2021.

Des opérations qu'elle ne regrette absolument pas et qu'elle a fait à un moment où elle en avait besoin. "Je l'ai fait pour me redonner confiance en moi, à une période de ma vie où j'étais gogo danseuse et on ne va pas se mentir, c'était plus vendeur d'avoir de grosses fesses et des gros seins", a-t-elle avoué.

D'habitude très secrète sur ce chapitre de sa vie, Milla Jasmine a accepté d'en dire plus auprès de nos confrères. D'une part car elle est libérée de tout jugement et d'autre part pour rectifier quelques fausses informations qui ont pu circuler à son sujet. "Quand je suis arrivée aux États-Unis à seulement 21 ans, je n'avais pas de papiers, donc j'ai pris ce qu'il y avait. Ça m'a donné beaucoup de confiance en moi d'être désirée par des hommes, mais je ne l'ai pas assumé pendant longtemps, parce que les gens confondent ça avec de la prostitution. D'ailleurs, on m'a accusé d'avoir été escort, ce qui est totalement faux", a-t-elle mis au clair.