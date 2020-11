Milla Jasmine, son ex Mujdat séparé de ses enfants et en procès : rares confidences

L'ancien compagnon de Milla Jasmine est très discret en ce qui concerne sa vie familiale. On sait simplement que Mujdat Saglam aurait deux enfants d'une ancienne relation. Mais à l'occasion d'un questions/réponses sur Instagram le 3 novembre 2020, le candidat des Princes et des Princesses de l'amour (W9) en a dit plus sur sa situation.

L'homme de 33 ans est heureux. A la suite de sa rupture avec Milla Jasmine, Mujdat a participé à la prochaine saison des Princes, tournée à Ibiza. Et il n'a pas laissé de suspense puisqu'avant la diffusion, il a révélé qu'il était en couple avec une certaine Feliccia (le sosie de son ex). Le couple ne cesse de se dévoiler ensemble et de se faire de belles déclarations en stories Instagram. "Seul le temps pourra me dire les choses mais en tout cas, c'est une évidence", a-t-il répondu à un internaute qui lui demandait si la brunette était la femme de sa vie.

Un autre de ses abonnés lui a demandé si il était heureux. C'est à ce moment-là que Mujdat a fait de rares confidences sur ses enfants. "Je suis très heureux, comme je ne l'ai jamais été. Mais mes enfants me manquent, je n'arrive pas à voir mes enfants. C'est en procès. Heureusement que Félicia est là pour me soutenir", a-t-il écrit. Ses fans n'en sauront pas plus pour le moment.

Sa situation familiale avait été révélée en 2018, après sa première rupture avec Milla. Cette dernière avait découvert après un an de relation que l'homme d'affaires était marié et papa. Et elle n'avait pas hésité à balancer sur ses mensonges. Malgré tout, la brunette et lui avaient fini par se réconcilier et s'étaient même fiancés. Mais en juillet 2020, ils ont annoncé leur nouvelle rupture pour des raisons qui restent, pour l'heure, floues.