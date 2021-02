Nikola Lozina prêt à se lancer en politique ? Le candidat de télé-réalité a reçu des "offres alléchantes"

Adulé sur les réseaux sociaux, fiancé à la femme de ses rêves et papa d'un petit garçon (Zlatan, né le 11 décembre 2020), Nikola Lozina ne pourrait pas être plus heureux. Mais le jeune Liégeois de 27 ans est ambitieux et la télé-réalité ne lui a jamais réellement suffi. C'est pourquoi depuis presque quatre ans maintenant, il préside le Royal Football Club Croatia Wandre, un club de football belge basé à Wandre, en province de Liège.

Ce n'est pas tout, le compagnon de Laura Lempika vient également de lancer une plateforme dédiée au trading et à la cryptomonnaie. "On compte bien bouleverser le système et j'espère que les gens vont nous suivre. Il y a de l'argent à gagner...", promet-il lors d'une interview accordée au journal La Meuse Liège. Par ailleurs, il travaille sur une collection de vêtements pour hommes, femmes et enfants.

Au cours de cet entretien, on apprend en outre que Nikola Lozina aurait même pu faire carrière en politique ! Oui oui, le showman des Marseillais vs Le Reste du Monde (W9) y a même très sérieusement songé. "J'ai même pensé à me lancer en politique (rires). Il y a quelques années, j'avais été contacté par des échevins de la commune de Nandrin (en Belgique, ndlr) qui m'avaient fait des offres alléchantes", a-t-il assuré, sans expliquer pourquoi il n'a finalement pas saisi cette opportunité aussi exceptionnelle qu'inattendue.

Quoi qu'il en soit, avant qu'il ne devienne maire ou autre, Nikola Lozina n'a pas fini de nous faire suivre ses aventures avec ses fratés Julien Tanti et Kevin Guedj. D'ailleurs, l'année 2021 s'annonce très chargée pour le beau brun. "Je ne peux rien dire si ce n'est que vous me verrez à l'écran, et pas qu'un peu..."