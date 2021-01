Laura Lempika : Perte de poids et dépression, confidences post-partum intimes

Laura Lempika et Nikola Lozina sont devenus parents le 11 décembre 2020. En effet, la jolie brune a accouché ce jour-là de leur fils adoré prénommé Zlatan. Quelques semaines après son accouchement, la candidate de télé-réalité confie avoir déjà perdu 15 kilos ! C'est en vidéo sur sa chaîne YouTube que la jeune maman annonce la grande nouvelle.

Laura Lempika, encore "10 bons gros kilos à perdre"

"J'ai toujours dit que je me suis fait plaisir pendant ma grossesse et que j'allais mettre les bouchées doubles ensuite, donc c'est ce que je fais", commence Laura Lempika dans sa vidéo tournée trois semaines après avoir donné naissance à son petit Zlatan. Et d'ajouter : "Pourquoi ? Parce que je ne me sentais pas forcément bien dans mon corps, et je ne me sens toujours pas bien. J'ai toujours été très heureuse, pas complexée du tout et j'ai envie que ça continue."

Début janvier, alors que le bébé n'avait pas encore célébré son premier mois de vie, Laura Lempika s'était déjà délestée de 15 kilos. "Au total, durant la grossesse, j'ai pris 25 kilos. Avant de tomber enceinte, je faisais 62 kilos, le jour où j'ai accouché je faisais 87 kilos, confie-t-elle. Je n'ai pas de honte, mais je ne suis pas fière non plus. Je fais de l'auto-dérision parce que j'ai créé la plus belle chose, dans ce berceau là."

La brunette révélée au grand public en 2017 dans la saison 11 de Secret Story a encore "10 bons gros kilos à perdre", sans compter la rétention d'eau... "Pour le moment je suis encore vachement gonflée, je ne peux pas mettre mes bagues, j'ai encore beaucoup d'eau dans les bras", s'agace-t-elle.

Une dépression post-patrum à l'arrivée de bébé

Bien décidée à retrouver son poids d'avant bébé, Laura Lempika s'en tient à une alimentation "plus que saine et équilibrée". Le pain, les pâtes, les sucres lents et le sucre tout court sont bannis. À l'inverse, elle favorise les agrumes, les salades, les crudités ou encore les soupes. Exit le sel, le seul assaisonnement autorisé pour elle est de l'huile d'olive en petite quantité et du citron. En parallèle, la jeune maman s'aide avec des massages drainants ou des tisanes à base de queues de cerises.

Laura Lempika n'a pas encore retrouvé son corps, mais elle a bien retrouvé ses esprits. Dans cette même vidéo, l'ex-compagne d'Alain Rocben dans la Maison des secrets révèle avoir souffert de la chute d'hormones post-accouchement et avoir fait une petite dépression... "Ça a duré trois jours, j'étais dans une négativité continuelle. Je broyais du noir", confie-t-elle. Aujourd'hui, tout cela est derrière elle !