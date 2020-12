Laura Lempika et Nikola Lozina parents : Leur fils est né, découvrez son prénom

C'est le 12 juillet dernier que Laura Lempika et Nikola Lozina ont annoncé cette grossesse sur Instagram. "C'est avec une immense joie et beaucoup d'émotion qu'après 4 longs mois d'attente je vous annonce que bientôt nous serons 3. Bientôt une nouvelle page s'écrit .......la plus belle réussite de ma vie... Je t'aime Nikola Lozina. Nous sommes les plus heureux du monde merci mon dieu", avait la jeune maman de 31 ans en légende d'une photo dévoilant pour la première fois son baby bump. Le brun de 26 ans avait quant à lui écrit : "Merci à la femme de ma vie d'avoir réalisé mon rêve : devenir papa .. Je vais enfin connaître le bonheur de fonder ma famille..."

Désireuse de partager tous les détails de sa grossesse avec ses fans, Laura a créé une chaîne YouTube afin de parler de ce qu'elle vivait ou de ce que les femmes enceintes pouvaient vivre, sans tabou et avec humour. Mais c'est sur Instagram que le couple a choisi de partager le sexe du bébé. La jeune femme avait fait la surprise à son fiancé de venir dans la villa, lors de la dernière saison des Marseillais VS Le Reste du monde tournée en juillet dernier. Entouré des autres candidats, il a appris qu'il allait accueillir un petit garçon après avoir vu de la fumée bleue sortir d'un tube. Une nouvelle qui l'a fait fondre en larmes. On imagine que son émotion était multipliée par mille lors de sa rencontre avec son petit ange.

Toutes nos félicitations aux jeunes parents !