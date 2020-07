Laura Lempika obsédée par sa grossesse : "Ça me foutait le moral en l'air"

Laura Lempika attend un heureux événement. La candidate de télé-réalité de 31 ans est enceinte de son premier enfant, fruit de ses amours avec Nikola Lozina. Et elle a décidé de ne rien cacher à ses abonnés. La candidate des Marseillais VS Le Reste du monde a donc créé une chaîne YouTube pour parler des joies et des peines de la grossesse, sans tabou.

C'est le 19 juillet 2020 que Laura Lempika a lancé sa chaîne LaulauBabyShow et qu'elle a dévoilé sa première vidéo. Ses fans ont donc appris qu'elle avait mis quelques mois pour réaliser son rêve de tomber enceinte : "Pour certaines femmes, c'est plus simple de tomber enceinte. Pourquoi ? Le facteur numéro 1 : le stress. J'ai mis énormément de temps... Enfin huit mois pour tomber enceinte. (...) Inconsciemment, on va bloquer sur l'idée de tomber enceinte et au final, on est déçue chaque mois quand on voit débarquer les ragnagnas. Mais il faut lâcher prise, chose que j'ai réussi à faire au fur et à mesure. Oubliez que vous voulez avoir un enfant."

Afin de maximiser ses chances, la grande amie de Manon Marsault a installé une application afin de savoir quelle était la meilleure période pour tomber enceinte. Elle a également soulevé ses jambes après chaque rapport sexuel, une technique qui serait efficace pour que les spermatozoïdes trouvent plus facilement le bon chemin. "Ne vous excitez pas dès le premier jour de retard de règles. Je l'ai déjà fait, j'étais comme une dingue à appeler mes copines. Mais ça arrive à tout le monde d'avoir du retard. Donc attendez au moins une semaine", a-t-elle averti ses abonnées.

Tous les mois j'étais déçue et ça me foutait le moral en l'air

Malgré quelques faux espoirs, Laura Lempika a eu le bonheur de tomber enceinte et a donc dû l'annoncer à son fiancé Nikola Lozina. "J'ai fait un petit jeu comme les enfants à l'école. Dans une main je n'avais rien et dans l'autre j'avais le test. Je lui ai demandé au réveil de choisir l'une des mains et il a trouvé celle où était le test", a-t-elle révélé. Elle s'est ensuite confiée sur ses trois premiers mois de grossesse assez difficiles entre nausées, fatigue, changements d'humeur et changements de silhouette. "J'ai toujours eu très peu de cellulite. Le jour où vous êtes enceinte, jambonneau party. La cellulite arrive avec sa couronne. Ça vous met de mauvaise humeur. Et j'ai gonflé comme un ballon d'hélium", a-t-elle conclu. Mais elle relativise en se disant que prochainement, elle accueillera sa fille ou son fils.

Une fois sa vidéo postée, Laura Lempika a remercié ses fans de leur soutien sur Snapchat. Elle est également revenue sur un point de sa vidéo qui a beaucoup fait réagir : le stress que peuvent ressentir les femmes qui souhaitent avoir un enfant. Afin de rassurer les personnes qui la suivent, la brunette a dévoilé comment elle avait réussi à lâcher prise : "A un moment donné ça m'a saoulée. Je me suis dit qu'il viendrait quand il viendrait. Le problème c'est que tous les mois j'étais déçue et ça me foutait le moral en l'air. Même Niko à un moment donné, je sais que ça le minait grave. Tout était bon, test gynéco et tout. Mais c'était à force de bloquer dessus. Quand vous ne bloquez plus dessus et que vous vous laissez vivre, ça arrive. Je me suis concentrée sur mon mariage du coup, j'ai pensé à autre chose et c'est venu."

C'est le 12 juillet dernier que Laura Lempika et Nikola Lozina ont annoncé cette grossesse sur Instagram. "C'est avec une immense joie et beaucoup d'émotion qu'après 4 longs mois d'attente je vous annonce que bientôt nous serons 3. Bientôt une nouvelle page s'écrit .......la plus belle réussite de ma vie... Je t'aime Nikola Lozina. Nous sommes les plus heureux du monde merci mon dieu", avait écrit Laura en légende d'une photo dévoilant pour la première fois son baby bump. Le futur papa avait quant à lui écrit : "Merci à la femme de ma vie d'avoir réalisé mon rêve : devenir papa .. Je vais enfin connaître le bonheur de fonder ma famille..."