Laura Lempika enceinte de Nikola : leur mariage reporté, les raisons dévoilées

Le 12 juillet 2020, Laura Lempika, fiancée de Nikola Lozina, a annoncé une grande nouvelle sur les réseaux sociaux : elle est enceinte de son premier enfant depuis plusieurs mois. Quelques heures plus tard, toujours sur internet, elle a annoncé ensuite une mauvaise nouvelle : son mariage n'aura pas lieu à la date prévue.

"La bonne nouvelle, c'est que je suis enceinte ; la mauvaise, c'est que le mariage est reporté", a-t-elle lâché brusquement. La jolie brune qui a participé à Secret Story en 2017 a ensuite dévoilé non pas LA, mais LES raisons de cette décision. "Déjà, il y a le Covid-19. On doit être beaucoup au mariage, du coup, ce n'est pas possible, cette année", a-t-elle tout d'abord lâché. Il est vrai qu'il serait impossible de respecter distanciation sociale et gestes barrières s'il y avait foule à la cérémonie.

Puis, Laura a dévoilé une autre raison, plus personnelle : "Pour être franche avec vous, je n'avais pas forcément envie... je ne me voyais pas me marier en étant enceinte. Je préfère faire le bébé avant et me marier plus tard. Comme ça, au moins, je pourrais mettre la robe que je veux, me sentir bien et ne pas être boudinée comme un loukoum. Je suis très heureuse d'être enceinte, mais forcément, quand on est enceinte, on prend quelques kilos, on gonfle un peu avec la chaleur... On est très belle enceinte, mais en soi, j'imagine vraiment un mariage en étant fine dans ma robe."

Laura Lempika et Nikola Lozina ont ensuite fait savoir qu'ils avaient déjà trouvé la nouvelle date à laquelle aurait lieu leur mariage. Ce sera l'année prochaine.

La grossesse de Laura Lempika n'est pas vraiment une surprise. Voilà des semaines qu'elle portait des tenues amples et prenait soin de me pas montrer son ventre. C'est donc le 12 juillet qu'elle a (enfin) officialisé. "C'est avec une immense joie et beaucoup d'émotion qu'après quatre longs mois d'attente, je vous annonce que bientôt nous serons 3. Bientôt une nouvelle page s'écrit... la plus belle réussite de ma vie... je t'aime Nikola Lozina. Nous sommes les plus heureux du monde merci mon dieu", a-t-elle écrit en légende d'un cliché dévoilant pour la première fois son ventre arrondi. De son côté, le futur papa a annoncé la grossesse de sa fiancée en écrivant : "Merci à la femme de ma vie d'avoir réalisé mon rêve : devenir papa... Je vais enfin connaître le bonheur de fonder ma famille..."